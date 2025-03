Tunisie: Epson brise les barrières - Les femmes dans le leadership technologique et le chemin à parcourir

La Journée internationale des femmes, célébrée le 8 mars, est une occasion mondiale de rendre hommage aux réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des femmes tout en mettant en lumière les inégalités persistantes et en plaidant pour l'égalité. Le thème de cette année, choisi par les Nations Unies, est : « Pour toutes les femmes et les filles : Droits, Égalité, Autonomisation. »

Le thème de cette année rappelle que l'inclusion ne doit pas être une simple formalité, mais une action concrète pour garantir que les femmes occupent un rôle de leader dans les affaires, la technologie et l'innovation, permettant ainsi de construire un avenir plus inclusif pour les jeunes filles du monde entier.

Les femmes dans la Tech : un défi à relever

D'après la Banque mondiale, les femmes représentent moins d'un tiers de la main-d'œuvre mondiale dans les secteurs technologiques, bien moins que dans de nombreux autres secteurs. Pour favoriser véritablement l'inclusion et lutter contre cette sous-représentation, les entreprises doivent aller au-delà de la simple représentation et créer des opportunités concrètes pour les femmes dans les rôles de leadership et d'innovation.

Les progrès en matière de diversité de genre

Des progrès sont réalisés, bien que cela varie selon les régions. Dans la région MENA, Epson se distingue en montrant l'exemple dans le secteur technologique, avec 47% des postes de management occupés par des femmes. Récemment, quatre femmes ont été promues à des postes de direction dans la région META-CWA, prouvant ainsi l'engagement d'Epson en faveur de l'inclusivité. Selon une étude de Harvard Business Review, les entreprises avec des équipes de direction diversifiées génèrent des bénéfices supérieurs de 10% par rapport à celles sans diversité - prouvant que la diversité est un atout pour la réussite des entreprises.

Les femmes leaders d'Epson en Afrique francophone

En Afrique Francophone, et depuis son bureau à Tunis, Epson met en avant des femmes leaders qui jouent un rôle clé dans la gestion et l'innovation. Parmi elles, une femme pilote la direction commerciale et les stratégies de vente en Tunisie, tandis que la deuxième occupe le poste de directrice marketing pour la région basée au Maroc.

Imen Ghorrab, directrice Commerciale de la gamme Consumer pour la région de l'Afrique du Nord, chargée de la mise en oeuvre de la stratégie commerciale et marketing en Tunisie, l'Algérie et les îles de l'océan Indien. Le développement des ventes et la mise en avant de l'image des imprimantes Ecotank Epson est au centre de son travail. Avant de rejoindre Epson en 2016 elle a travaillé chez Smart Tunisie pendant 14 ans en tant que team manager, gérant plus que 8 marques en IT. Imen est titulaire d'un master en commerce international de l'école Supérieure de commerce de Tunis.

Kaoutar Akamkam, directrice Marketing pour la région Afrique Francophone, est en charge de la mise en oeuvre des stratégies marketing pour diverses gammes de produits couvrant le Maghreb, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et les îles de l'océan Indien. Avant de rejoindre Epson, elle a travaillé pendant 13 ans chez HP et occupé le rôle de Senior Marketing and Performance Consultant chez Gryffin Consulting soutenant au niveau stratégique et opérationnel plusieurs sociétés dans divers secteurs. Kaoutar est diplômée de l'HEM Business School au Maroc et certifiée en Stratégie d'Entreprise par HEC Paris. Elle s'intéresse aux neurosciences, au développement personnel et pratique le yoga pour maintenir un équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle.

Ces deux femmes, diplômées et expérimentées, illustrent non seulement l'excellence professionnelle mais aussi le rôle clé des femmes dans le développement du secteur technologique au sein d'Epson en Afrique francophone. Avec 50 % de femmes aux postes de management en Tunisie, Epson continue de prouver son engagement pour une égalité véritable dans le milieu professionnel.

Construire un avenir inclusif et durable

« L'égalité réelle dans la tech ne se limite pas à la représentation ; elle exige une inclusion durable qui crée des opportunités à long terme pour les femmes. Chez Epson, nous concrétisons cet engagement à travers des initiatives telles que le mentorat, le développement du leadership et des pratiques de recrutement inclusives. L'intégration récente de Safa Jenhani en tant que Consumer Account Manager en Tunisie en est une parfaite illustration. Forte de plus de 18 ans d'expérience dans le secteur IT, elle apporte une expertise précieuse au développement commercial et marketing de la marque sur le marché tunisien. Cet engagement s'inscrit également dans une démarche plus large de collaboration avec des partenaires du secteur, des institutions éducatives et des programmes de mentorat afin de réduire l'écart entre l'éducation et les carrières professionnelles. » souligne Ilias Azzaoui, Directeur Général Epson Afrique Francophone.

Un appel à l'action pour la célébration internationale des femmes

Epson s'engage à promouvoir un leadership diversifié, mais pour atteindre des progrès réels, un effort collectif à l'échelle de l'industrie est nécessaire. En cette occasion de célébration des femmes, engageons-nous à prendre des mesures concrètes - que ce soit par le mentorat, la sensibilisation ou la mise en place de politiques - pour briser les barrières pour les femmes dans la tech. Les entreprises, les éducateurs et les leaders doivent collaborer pour créer des environnements de travail inclusifs et offrir des opportunités significatives aux femmes. Bien que des défis tels que les biais inconscients persistent, le progrès nécessite un effort intentionnel, et un changement durable se produit lorsque nous nous unissons pour garantir que les femmes dans la technologie puissent prospérer.

En célébrant cette année les femmes, engageons-nous à transformer cet avenir en réalité - car un avenir diversifié est un avenir plus résilient, agile et réussi pour tous.