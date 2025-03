Tunisie: Bill Bazzi nommé à la tête de l'ambassade des Etats-Unis au pays

Le président américain Donald Trump a décidé de nommer Bill Bazzi, maire de Dearborn Heights, dans le Michigan, à la tête de l'ambassade des Etats-Unis à Tunis, en attendant la validation de cette nomination par le Sénat. Mardi, Donald Trump a annoncé sur le réseau social américain « Truth Social » son choix de nommer le maire de Dearborn Heights, Bill Bazzi, en tant qu'ambassadeur des Etats-Unis en Tunisie.

Il a salué le rôle de Bill Bazzi dans sa réélection en 2024, déclarant: « Bazzi a travaillé dur pour nous aider à remporter cette victoire historique, et j'ai hâte de voir les grandes choses qu'il accomplira pour notre nation. Bill Bazzi a déclaré, mercredi, « éprouver une profonde affinité pour la Tunisie et ses institutions ». « Parmi les nombreux pays que j'ai visités au fil des années, j'éprouve une profonde affinité pour la Tunisie et ses institutions. J'ai eu l'occasion de rencontrer des parlementaires, de visiter des orphelinats, des écoles et des entreprises qui témoignent du dynamisme croissant du pays dans la région.

« Je suis enthousiaste à l'idée de retourner en Tunisie et d'y représenter, avec honneur, notre nation (...) Mon objectif est de promouvoir la paix et renforcer les relations diplomatiques et la coopération entre nos deux pays », a-t-il dit sur les réseaux sociaux. De son côté, L'actuel ambassadeur des Etats-Unis, Joey R. Hood, en poste depuis février 2023, a félicité, mercredi, son successeur désigné.

Dans un post sur la page Facebook de l'ambassade des Etats-Unis, Joey Hood s'est dit convaincu que « le leadership et l'expérience du maire de Dearborn Heights, Bill Bazzi, contribueront à renforcer les relations diplomatiques entre la Tunisie et les Etats-Unis, établies depuis 227 ans », ajoutant que « a Tunisie est un pays doté d'une histoire riche, de traditions bien ancrées et réputé pour son accueil et son hospitalité ».