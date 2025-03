Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 13 mars 2025

revue de presse

Le Leppi guinéen désormais protégé par l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle

Le Leppi, pagne indigo de la Guinée Conakry, est désormais protégé par une Indication Géographique Protégée (IGP), apprend-on des médias locaux. Attribuée par l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), cette reconnaissance marque un tournant dans la culture et le savoir-faire artisanal du pays.

Il faut noter que la Guinée compte plusieurs types de pagnes avec différents processus de fabrication. Cependant, la particularité du Léppi réside dans le fait d’être confectionné en une seule et unique couleur : l’indigo.

Ce tissu emblématique représentant l’ethnie Peul est porté lors des mariages, et autres cérémonies familiales. Aujourd’hui, il est de plus en plus adopté par d’autres pays du continent de par son originalité, ce qui vend la destination guinéenne dans toute l’Afrique. (Source allAfrica)

Samuel Eto’o élu membre du Comité exécutif de la CAF

Finis les pronostics à propos de l’élection ou non de Samuel Eto’o au Comité exécutif de la Confédération africaine de football. Ce mercredi 12 mars 2025, le Camerounais a été élu par acclamation. Samuel Eto’o devient le premier footballeur à intégrer le Comex de la CAF.

Par le passé, l’on a eu des hommes d'affaires et autres personnalités politiques conquérir des places au sein du Comex de l’instance faîtière du football continentale. Désormais, et pour le mandat qui va commencer, Samuel Eto’o représente au sein de l’instance faitière du football africain, l’Union des fédérations de football de l’Afrique centrale (Uniffac). (Source Journal du Cameroun)

Au Tchad, une proposition pour mieux protéger les femmes divorcées suscite le débat

Une proposition de soutien aux femmes divorcées fait polémique au Tchad et oblige le gouvernement à prendre ses distances. Mardi 11 mars, le gouvernement a rappelé que la recommandation mise en avant par Amina Priscille Longoh, ministre tchadienne de la Femme et de la Protection de l’enfance, n’était en aucun cas une « décision étatique ».

« Il s’agit d’une simple recommandation émanant d’un travail collectif dans le cadre de la Semaine nationale de la femme tchadienne (Senatef) », a ainsi précisé le porte-parole du gouvernement, Gassim Cherif Mahamat, dans un communiqué. « Par conséquent, cette recommandation n’engage en aucune manière le gouvernement », assure-t-il. (Source Jeune Afrique)

RDC : Julien Paluku s'explique sur l'offensive contre les "minerais de sang"

Dans la guerre qui oppose la République démocratique du Congo au M23 soutenu par le Rwanda dans l'est de la RDC, il est beaucoup question de l'exploitation illégale des ressources congolaises par Kigali.

Pour s'opposer à l'utilisation de ces "minerais de sang", le gouvernement congolais lance une offensive commerciale et diplomatique.

Au micro de la DW, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, revient sur les raisons de cette offensive et sur l'accord sur les minerais critiques envisagé entre la RDC et les États-Unis, en échange d'une protection militaire américaine. (Source Deutsche Welle)

Le Sénégal s'indigne des expulsions de migrants et de ressortissants du pays par la Mauritanie

Les autorités sénégalaises sont inquiètes et elles s’indignent face aux conditions dans lesquelles ses ressortissants migrants ont été expulsés de la Mauritanie voisine ces derniers jours. C’est ce qui ressort d’un rapport parlementaire et de déclarations, hier, de la ministre des Affaires étrangères, Yacine Fall, lors d’une plénière de l’Assemblée nationale.

Interpellée sur le sujet par plusieurs députés, la ministre des Affaires étrangères a dit « regretter les conditions d’arrestations et d’expulsions des Sénégalais depuis la Mauritanie ces derniers jours ». « Bien sûr, chaque pays a ses lois », a déclaré Yacine Fall à la presse, mais on doit respecter les droits des personnes et « ne pas maltraiter comme on l’a vu récemment », a-t-elle dit. (Source RFI)

Libération d'un proche de l'imam Mahmoud Dicko au Mali

Un proche de l'influent imam Mahmoud Dicko critique des autorités au pouvoir au Mali, enlevé début février par des "hommes armés non identifiés", a été libéré mardi, a-t-on appris auprès de lui, d'un de ses proches et de son organisation.

Daouda Magassa est un proche du célèbre imam Mahmoud Dicko, figure tutélaire d'un mouvement de contestation qui a précédé la chute du président civil Ibrahim Boubacar Keïta renversé par un coup d'Etat militaire en 2020. Il avait été enlevé le 5 février par des "hommes armés non identifiés", selon ses proches. (Source VOA Afrique)

La justice donne un avis favorable à l’expulsion de l’influenceur algérien « Doualemn »

L’avocate de Boualem Naman, de son vrai nom, dénonce une « décision politique » et assure qu’elle contestera en procédure d’urgence et sur le fond toute décision d’expulsion de son client.

La commission d’expulsion (Comex) de l’Hérault, composée de trois magistrats, a rendu, mercredi 12 mars, un avis favorable à la demande des autorités d’expulser « Doualemn », cet influenceur algérien dont le refoulement par l’Algérie avait envenimé les relations entre Paris et Alger, a fait savoir son avocate. (Source Lemonde Afrique)

Dakhla accueillera la Coupe du monde de Wingfoil Racing 2025

Pour la première fois, la Coupe du monde de Wingfoil Racing se déroulera au Maroc, précisément à Dakhla, du 19 au 23 mars 2025.

Cette étape marocaine confirme l’ancrage croissant du Royaume dans les circuits sportifs internationaux, en particulier dans les sports nautiques, et illustre la stratégie de promotion de Dakhla comme destination sportive et touristique de référence.

C’est ce qu’a annoncé l’International Wing Sports Association (IWSA), précisant que cette étape inaugurale sera suivie de compétitions en Suisse, en Turquie, en Chine et au Brésil. (Source apanews)

Niger/Abdourahamane Tiani : « J’invite le peuple nigérien à apprendre à se pardonner et à oublier »

Le président nigérien a effectivement reçu, le lundi 10 mars 2025, les conclusions des Assises nationales de la refondation. Parmi les principales recommandations figurent une transition de cinq ans, la dissolution des partis politiques et la promotion du général Tiani au grade de général d’armée.

Le général Abdourahamane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), a reçu le rapport final des Assises nationales de la refondation, organisées à Niamey du 19 au 20 février 2025. Cette cérémonie marque une étape clé dans le processus de transition politique entamé suite au coup d’État de juillet 2023. (Source beninwebtv)

Présidentielle au Gabon : le candidat Alain-Claude Bilie-By-Nze promet de réduire le coût de la vie de l’État

Dernier Premier ministre du régime déchu, Alain-Claude Bilie-By-Nze a déposé sa candidature le 8 mars 2025 à la présidentielle du 12 avril 2025. Ayant totalisé une longévité exceptionnelle dans divers postes du gouvernement sous le président Ali Bongo Ondimba, le natif de Ntang-Louli promet de réduire le train de vie de l’État en supprimant des institutions comme le Sénat, le Conseil économique et social et la médiature de la République.

De la Primature à la présidentielle : Bilie By Nze a déposé sa candidature le 8 mars 2025 à la présidentielle du 12 avril 2025. Présenté comme l’un des plus importants et sérieux challenger du président de transition Brice Clotaire Oligui Nguema. (Source Africa24)