Madagascar: Barea - Cinq nouveaux et quatre locaux en sélection

De nouvelles têtes. Après un mois et demi de détection et de négociation avec les agents et clubs des joueurs expatriés, le sélectionneur Corentin Martins a fait appel à cinq nouveaux expatriés. Parmi eux, on retrouve, entre autres, le gardien Dupire Geordan, évoluant en première division au Luxembourg.

Dans le compartiment de la défense, le technicien franco-portugais a sollicité le renfort de Marcelin Jean Harisson du Beitar Jérusalem, club de première division en Israël, et Mathieu Acapendié du FC Nantes, en Ligue 1. Il a aussi renforcé le milieu en convoquant Iva Tommy de l'US Orléans, un club en division nationale en France. Et pour renforcer l'un des compartiments clés, Corentin a appelé Noireau-Dauriat Samuel de l'EA Guingamp, en Ligue 2.

Comme prévu, le sélectionneur a intégré quatre locaux dans la liste des convoqués pour les deux matchs contre la République Centrafricaine le 19 mars et le Ghana le 24 mars au Maroc, comptant pour la cinquième et la sixième journée qualificatives à la Coupe du monde 2026.

Les retenus parmi la proposition de la direction technique nationale et son assistant malgache Hildecoeur Andry Henintsoanarivo, on peut citer les défenseurs Tony Randriamanampisoa (Elgeco Plus) et Radoniaina Rabemanantsoa (AS Fanalamanga), ainsi que les milieux Arohasina Andrianarimanana (Fosa Juniors FC) qui fait son retour après sa dernière sélection lors du Chan, et Lalaina Rafanomezantsoa (CFFA).

En parlant de revenants, deux autres font également leur come-back en sélection, en l'occurrence le gardien de but à la CAN 2023, Melvin Adrien de Thonon Evian en tant que réserviste et l'ancien attaquant de l'Académie Ny Antsika, Baggio Rakotonomenjanahary qui évolue en Thaïlande au Sukhothai FC. La sélection du coach Corentin sera donc, cette fois, un mélange d'anciens cadres, de nouvelles recrues, de locaux et de revenants.