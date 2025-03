Ile Maurice: Dr Devi Tanooja Ramtohul Hemoo, l'empathie au coeur du combat contre le cancer

La Dr Devi Tanooja Ramtohul Hemoo, oncologue spécialisée depuis plus de 20 ans, a consacré sa carrière à accompagner les patients confrontés aux épreuves les plus difficiles de la vie : celles liées au cancer. Médecin généraliste dès l'âge de 26 ans, elle a exercé dans les hôpitaux publics avant de se spécialiser en oncologie, un domaine qui est devenu pour elle une véritable vocation.

«Devenir oncologue a été une véritable vocation pour moi. Dès mes premiers pas dans le monde médical, j'ai ressenti un profond désir d'aider les autres, particulièrement dans les moments les plus sombres de leur vie. En tant que spécialiste en oncologie, j'ai pu observer l'impact dévastateur du cancer, non seulement sur le corps, mais aussi sur l'esprit et la vie sociale des patients», dit-elle. Elle ajoute : «Ce qui m'a particulièrement interpellée, c'est l'effet de cette maladie sur les femmes, qui doivent non seulement faire face à la souffrance physique, mais aussi à des bouleversements profonds de leur identité, de leur rôle familial et de leur place dans la société.»

La Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars, est l'occasion de mettre en lumière la santé des femmes et de rappeler l'importance du dépistage, notamment en ce qui concerne le cancer. À Maurice, le cancer du sein est la forme la plus courante, touchant environ 600 femmes chaque année, suivi du cancer colorectal. La Dr Devi Tanooja Ramtohul Hemoo souligne l'importance de la détection précoce, qui peut sauver des vies : «Un cancer détecté tôt peut être guéri grâce à des examens simples tels que le frotti du col de l'utérus, l'échographie mammaire ou la mammographie. La prévention primaire, notamment une alimentation saine, une activité physique quotidienne et la réduction des facteurs de risque comme l'obésité, le tabagisme et la consommation d'alcool, est essentielle.»

Les cancers les plus fréquents chez les femmes

Les cancers du sein, du col de l'utérus et colorectal sont les plus fréquents chez les femmes. Le cancer du sein, en particulier, touche souvent les femmes âgées de 60 ans et plus, un phénomène accentué par le vieillissement de la population. Cependant, les progrès du dépistage, notamment grâce à la mammographie et aux campagnes de dépistage systématique, ont permis de réduire considérablement la mortalité liée à ce type de cancer.

La Dr Devi Tanooja Ramtohul Hemoo ajoute : «Il est important de prendre en compte des facteurs non modifiables, comme les antécédents familiaux de cancer, qui peuvent accroître le risque de certains types de cancers chez les femmes.» Le cancer du sein a fait l'objet de nombreuses avancées ces dernières années, tant en matière de diagnostic que de traitement. Le dépistage par mammographie reste l'un des outils les plus efficaces pour une détection précoce, permettant de réduire les risques de propagation et d'augmenter les chances de guérison.

Le ministère de la Santé a également mis en place des campagnes de sensibilisation à l'autopalpation afin d'encourager les femmes à être attentives à toute anomalie, contribuant ainsi à une détection plus précoce du cancer.

La recherche sur le cancer a fait des progrès notables, notamment en matière de prévention. La vaccination contre le Papillomavirus humains (HPV) est désormais recommandée pour les filles de 9 à 14 ans. La Dr Devi Tanooja Ramtohul Hemoo souligne également l'importance des traitements offerts par les centres spécialisés comme le National Cancer Centre, qui propose des solutions innovantes, allant de la chimiothérapie à la radiothérapie et passant par la chirurgie oncologique.

Les avancées réalisées dans la prise en charge précoce du cancer, en particulier chez les femmes, ont permis de réduire les taux de mortalité et d'améliorer la qualité de vie des patientes. Cependant, il reste essentiel de poursuivre les efforts de sensibilisation et de prévention afin que les femmes puissent bénéficier des meilleures chances de guérison possibles.