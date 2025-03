Soudan: Le Mouvement de l'Armée de Libération du pays - Condamne le génocide commis par les milices à Tawila

El Fasher — Le Mouvement de l'Armée de Libération du Soudan (ALS) a condamné le génocide et les déplacements forcés commis mardi par la milice de soutien rapide (FSR). Ces exactions ont tué et terrorisé des civils, dont des femmes, des enfants, des personnes âgées et des malades, et ont systématiquement pillé tous leurs biens. Elles ont également incendié plusieurs villages au nord et à l'est de la localité de Tawila, à l'ouest de la ville d'El Fasher.

Le mouvement a déclaré, selon un communiqué publié sur sa page Facebook officielle, que les zones où le crime a été commis sont le fait d'une force se disant neutre et que ces atrocités sont commises sous ses yeux, sans toutefois émettre de condamnation. Considérant que cette position confirme qu'elle découle de son manque de préoccupation face aux massacres commis contre notre peuple.