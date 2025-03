Soudan: PNUD subventione un million de dollars pour des véhicules pour le Fonds National des Fournitures Médicales

Port Soudan — Le ministère de la Santé a lancé la subvention du Fonds mondial de soutien mise en oeuvre par le biais du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) au Soudan pour restaurer la flotte de distribution de fournitures médicales, qui comprenait 7 véhicules pour la supervision et 8 véhicules pour la conservation et le transport des médicaments. Les véhicules restants devraient arriver dans la seconde moitié de 2025 pour un coût total d'un million de dollars.

C'était en présence du ministre de la Santé, le Dr. Haisam Muhammad Ibrahim, et le secrétaire général du Fonds National des Fournitures Médicales (FNFM), le Dr. Badr Al-Din Al-Jazouli, représentant résident par intérim du PNUD, Sorayu Berzkova, et directeur des programmes de santé, d'énergie et d'environnement, Luca Lipasi.

Dans ses déclarations, Dr Haisam a déclaré que ce soutien s'inscrit dans le cadre de l'engagement du PNUD à soutenir le ministère de la Santé, en renforçant les activités de santé telles que le traitement de la tuberculose et du SIDA, le renforcement du système de santé et des soins de santé de base.

Le ministre a également salué les projets de développement de la santé et la fourniture de médicaments de base, de médicaments contre la tuberculose, le sida et le paludisme, exprimant son appréciation pour les efforts du FNFM pour rétablir les services et suivre une stratégie de distribution claire pendant cinq ans.

À son tour, Sorayu Berzkova, représentante résidente par intérim du PNUD a confirmé le soutien continu au secteur de la santé au Soudan, notant que de nombreux projets futurs seront mis en oeuvre pour promouvoir le développement de la santé.