Soudan: Agar se rassure sur les modalités d'approvisionnement en pétrole et en électricité pour l'après-guerre

Port Soudan — Le vice-président du Conseil Souverain, le commandant Malik Agar a rencontré mercredi dans son bureau à Port Soudan le ministre de l'Énergie et du Pétrole, le Dr. Muhyiddin Naeem.

La réunion a porté sur la situation générale et les défis auxquels sont confrontés les secteurs de l'énergie et du pétrole, ainsi que sur les efforts déployés pour les faire progresser et les développer.

Dr Muhyiddin a déclaré dans un communiqué de presse qu'il avait informé le vice-président du Conseil de souveraineté du plan, des dispositions et des préparatifs du ministère pour la reconstruction, la réhabilitation de ce qui a été détruit par la guerre dans les secteurs du pétrole, de l'énergie et de l'électricité.

Son Excellence a expliqué que le plan d'approvisionnement pétrolier de l'État vise à renforcer le secteur privé et à libérer du carburant pour répondre aux besoins du pays, le secteur public fournissant les besoins des secteurs stratégiques. Il a souligné l'existence d'une coordination conjointe entre les secteurs public et privé et l'élaboration d'un calendrier pour répondre aux besoins des deux secteurs jusqu'à la fin de l'année.

Le ministre a ajouté avoir informé le Vice-président du Conseil des contacts pris par le Ministère de l'Energie et du Pétrole avec les Etats du Qatar et de l'Arabie Saoudite pour soutenir et réhabiliter les secteurs du pétrole, de l'énergie et de l'électricité.