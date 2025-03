Soudan: L'Enseignement supérieur salue la coopération entre universités publiques et l'Université de Konya en Turquie

Port Soudan — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Prof. Mohamed Hassan Dahab a exprimé sa joie et son accueil à la suite de la signature de protocoles d'accord par un certain nombre d'universités publiques avec l'Université de Konya de Turquie, dont le président est en visite dans le pays ces jours-ci, dans le but de renforcer les relations académiques et de recherche entre les établissements d'enseignement supérieur soudanais et leurs homologues turcs.

Prof. Dahab a expliqué, lors de sa réception du Prof. Mehmet Kilinc, recteur de l'Université d'Alimentation et d'Agriculture de Konya, et du Dr Yuhan Bozbas, attaché académique de l'ambassade de Turquie au Soudan, dans son bureau à Port-Soudan, que cette visite vise à renforcer et à développer la recherche scientifique et les investissements dans les secteurs agricole et animal.

Il a indiqué que les accords signés avec les universités publiques interviennent à un moment où le ministère cherche à réhabiliter les infrastructures des écoles d'agriculture et d'élevage, directement touchées par les attaques des Forces de soutien rapide (FSR).

Il a souligné que ces accords représentent une opportunité historique de transférer des connaissances et des technologies agricoles modernes aux universités soudanaises, contribuant ainsi à accroître l'efficacité de la production agricole et animale, à renforcer les capacités des chercheurs et des étudiants et à apporter des solutions durables pour faire face au changement climatique au Soudan.

Il a expliqué que ces accords prévoient également l'échange d'étudiants et de professeurs des universités publiques, leur offrant ainsi des opportunités de formation à l'Université de Konya et leur permettant d'acquérir de nouvelles compétences en technologies agricoles modernes.

Le professeur Dahab a estimé que ces partenariats et accords ouvriront la voie à une transformation qualitative de l'enseignement agricole au Soudan et renforceront la position des établissements d'enseignement supérieur parmi les principaux acteurs de la recherche. L'agriculture et l'élevage en Afrique et dans le monde arabe.

Pour sa part, le professeur Mohamed Klinig a transmis les salutations de son pays, de son gouvernement et de son peuple au peuple soudanais, appelant à la paix et à la stabilité, à la croissance et à la prospérité du Soudan dans les années à venir. Il a indiqué que sa visite visait à renforcer la coopération universitaire entre les deux pays, compte tenu de son importance pour l'échange d'expériences et la coopération dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.