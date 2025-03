Soudan: Jaber - L'art a été un creuset pour le rassemblement du peuple soudanais

Port Soudan — Le membre du Conseil de souveraineté, commandant en chef adjoint, le Lit-Gen Ibrahim Jaber a souligné que l'art a été un creuset pour le peuple soudanais.

Lors de sa visite mercredi soir aux artistes et écrivains et de son inspection de la Maison des Artistes à Port Soudan, il a déclaré que les artistes et écrivains soudanais sont restés et resteront respectés par l'État et que leurs contributions sont constatées par tous.

Lit-Gen Jaber a réitéré le soutien de l'État aux écrivains et aux artistes, promettant de répondre à leurs problèmes.

Entre-temps, le ministre de la Culture et de l'Information et porte-parole du gouvernement, M. Khalid Ali el-Eaysir a renouvelé l'engagement de l'État à soutenir les artistes et les créatifs au nom de la préoccupation nationale qui unit tout le peuple soudanais, en oeuvrant pour unifier le discours national dans la lutte contre les discours de haine et en soutenant tous les poètes et créatifs. Il a souligné le rôle des artistes dans le rassemblement du peuple soudanais.