Soudan: Les Forces Politiques Nationales et Sociétales examinent la carte de la route vers le dialogue

Port Soudan — Les Forces Politiques ont été examinées lors d'un symposium politique organisé mardi soir à l'hôtel Marina à Port Soudan une feuille de route pour la période de transition au cours de laquelle elles ont parlé de la paix et de l'élévation du tissu social et une période fondatrice d'après la guerre, construisant un système démocratique, formant un gouvernement de compétences nationales, ainsi que la justice transitoire, la reconstruction, le développement des zones détruites durant la guerre, l'intégration des armées et la formation d'une armée nationale unifiée.

Les tâches de la Période de Transition se limitent dans la tenue de la conférence constitutionnelle et de la reconstruction, le traitement des conditions des affectées et la promotion des opportunités de paix.

Moubarak Erdol a déclaré que les forces politiques avaient l'intention de discuter des questions soudanaises en organisant quinze ateliers pour discuter des questions relatives à la justice transitoire, la réforme politique et de la sécurité, et pour mener un dialogue soudanais-soudanais et les questions de lutte contre la corruption et le développement.