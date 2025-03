Ouganda: Le pays dévoile sa liste pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026

L'Ouganda a remanié son équipe avec sept changements dans sa liste des 25 joueurs retenus pour les prochaines rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Six joueurs ont été rappelés par le sélectionneur tandis que le milieu de terrain Enock Ssebagala, célèbre sa première convocation.

Le duo de défenseurs centraux Elvis Bwomono et Tobby Sibbick, basés en Grande-Bretagne, est de retour, tout comme l'attaquant Muhammad Shaban, absent des quatre dernières rencontres des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies en octobre et novembre derniers pour cause de blessure.

Le gardien remplaçant Joel Mutakubwa qui compte déjà deux sélections, fait également son retour dans l'équipe concoctée par le sélectionneur Paul Put, tout comme le milieu offensif Abdu Karim Watambala et l'ailier gauche Patrick Kakande.

L'Ouganda affrontera le Mozambique au Caire le 20 mars, puis recevra la Guinée à Kampala cinq jours plus tard.

Présents lors des dernières sorties des Cranes en éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, les gardiens Charles Lukwago et Mutwalibu Mugolofa; les défenseurs Halidi Lwaliwa et Geoffrey Wasswa ; les milieux de terrain Bobosi Byaruhanga, Taddeo Lwanga et Saidi Mayanja et les attaquants John Paul Dembe, Shafik Nana Kwikiriza et Derrick Nsibambi, n'ont pas vu la confiance leur être renouvelée.

L'Ouganda compte six points dans le groupe G des éliminatoires avec deux victoires et deux défaites, et trois points de retard sur le leader au classement.

La liste de l'Ouganda pour affronter le Mozambique et la Guinée

Gardiens de but : Nafian Alionzi (Forces de défense, Éthiopie), Joel Mutakubwa (BUL FC), Isima Watenga (Flèches d'or de Lamontville, Afrique du Sud),

Défenseurs : Timothy Awany (Ashdod, Israël), Elvis Bwomono (St Mirren, Écosse), Aziz Abdu Kayondo (Slovan Liberec, République tchèque), Gavin Kizito (Kampala Capital City Authority), Bevis Mugabi (Famagusta Anorthosis, Chypre), Isaac Muleme (Viktoria Zizkov, République tchèque), Toby Sibbick (Wigan Athletic, Angleterre)

Milieux de terrain : Khalid Aucho (Young Africans, Tanzanie), Travis Mutyaba (Girondins Bordeaux, France), Allan Okello (Vipers), Kenneth Semakula (Club Africain, Tunisie), Enock Ssebagala (National Enterprise Corporation), Ronald Ssekiganda (SC Villa), Abdu Karim Watambala (vipères)

Attaquants : Calvin Kabuye (Mjallby, Suède), Patrick Kakande (SC Villa), Hakim Kiwanuka (APR FC, Rwanda), Rogers Mato (FK Vardar, Macédoine du Nord), Steven Mukwala (Simba, Tanzanie), Denis OmPrésenedi (APR FC, Rwanda), Muhammad Shaban (Al Anwar Al Abyar, Libye), Jude Ssemugabi (Kitara).