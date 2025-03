Egypte: Le pays est la destination touristique mondiale la plus diversifiée en 2025

L'Égypte est la destination touristique la plus diversifiée au monde en 2025, a déclaré Hossam Hazaa, membre de la Fédération des chambres de tourisme.

Lors d'une intervention à la chaîne Nile News, M.Hazaa a dit que la promotion pour les pyramides et le Grand musée égyptien stimulerait les investissements dans des projets hôteliers et augmenterait le nombre de chambres d'hôtel et de services touristiques et ce, grâce au nombre de musées en Egypte, tels que le Musée de la civilisation, le Musée égyptien de Tahrir , ainsi que les autres attractions touristiques.

Et d'ajouter que l'Egypte a veillé à participer à la bourse du tourisme de Berlin, étant le salon touristique principal au monde, en présence du ministre du Tourisme, du président de la fédération égyptienne des chambres de tourisme et d'une kyrielle d'hommes d'affaires et de propriétaires d'entreprises, et au cours de laquelle l'ouverture officielle du Grand musée le 3 juillet 2025, a été annoncée.