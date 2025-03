Madagascar: Technologie Juncao - Une innovation permettant de développer le secteur de l'élevage

Dans le cadre de la coopération sino-malgache, la Chine s'engage à transmettre la technologie Juncao en formant un groupe de techniciens malgaches qui deviennent des formateurs à Madagascar.

Ces bénéficiaires sont au nombre de 25 techniciens issus des directions régionales du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage ainsi que des centres de recherche FOFIFA et FIFAMANOR. Ce sont notamment des responsables de la production animale, des techniciens d'élevage, des responsables des filières d'élevage et des chercheurs agronomes. Cette formation de formateurs qui va durer un mois est dispensée par le Département de formation du Centre National de Juncao en Chine à l'Ecole de Formation des Techniciens Agricoles à Ambatobe.

« L'objectif consiste à vulgariser cette technologie Juncao qui constitue une innovation prometteuse ouvrant de nouvelles perspectives pour le développement du secteur de l'élevage à Madagascar », selon le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage Hajarison Sergio François, lors du lancement officiel de cette formation sur la technologie Juncao hier.

Solution durable

En effet, « l'élevage est un pilier essentiel de l'agriculture assurant des revenus aux ménages ruraux et contribuant à la sécurité alimentaire mais ce secteur est confronté à un défi majeur. C'est le manque de fourrage de qualité surtout en période sèche entraînant un frein au développement de l'élevage et limitant la productivité et la rentabilité des exploitations. Cette technologie Juncao, le fruit de coopération entre Madagascar et la Chine apporte ainsi une solution durable et innovante à ce secteur », a-t-il poursuivi. Il est à rappeler que la technologie Juncao permet de produire des fourrages à haut rendement destiné à l'alimentation des cheptels bovins, de petits ruminants et des volailles.

Elle est en même temps utilisée pour la culture de champignons comestibles et médicinaux, sans oublier la production de source d'énergie propre comme le biogaz. D'autres avantages ont également été cités pour ne parler que de la protection de l'environnement, de la lutte contre le changement climatique et l'amélioration des revenus des agriculteurs. Hormis l'alimentation animale surtout l'ensilage des fourrages pour une conservation de six mois, le Juncao peut être utilisé pour la fabrication de tissus.

Adaptée

Expérimentée depuis 2017 à Madagascar, « cette technologie Juncao est adaptée aux conditions climatiques du pays. Elle a également connu un succès en Afrique comme au Rwanda et bien d'autres pays. Outre le partage d'expériences, des échanges interactifs et des formations pratiques, seront effectués dans le cadre de cette formation », a expliqué Lin Hui, le directeur du Département de formation du Centre National de Juncao.

Par ailleurs, cette technologie est déjà appliquée dans le monde. L'Ambassadeur de Chine à Madagascar, SEM Ji Ping a soulevé que plus de 300 formations en la matière ont été dispensée à l'international, et ce, au profit de plus de 10 000 techniciens issus de 130 pays. « Le renforcement de la coopération dans le domaine de la technologie agricole et du commerce des produits agricoles ainsi que des investissements contribue à soutenir la modernisation de l'agriculture et d'atteindre l'autosuffisance alimentaire de Madagascar. A titre d'illustration, la viande de moutons exportée par Madagascar vers la Chine, a été très appréciée par les consommateurs locaux », a conclu cet Ambassadeur.