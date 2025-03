Madagascar: Tourisme - Vers une gestion durable de Nosy Iranja

L'île de Nosy Iranja, joyau de 180 hectares au Nord-Ouest de Madagascar, attire chaque année des milliers de visiteurs. En 2023, elle a accueilli 44 521 touristes de plus de 20 nationalités, confirmant son statut de destination phare de la région Diana. Face à cet engouement, les autorités s'engagent à garantir une gestion durable et inclusive, au profit de Nosy-Be et de ses habitants.

Le 4 mars 2025, une réunion stratégique s'est tenue sous la direction de Rakotomanga Taciano, gouverneur de la région Diana, en présence de Randriamialison T. Yvon, directeur de cabinet du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. L'objectif étant de préparer la saison touristique 2025 en renforçant la gestion du site.

Les décisions incluent la création d'un comité provisoire pour assurer la gestion opérationnelle, l'accélération de la sortie d'un arrêté régional sur les sites touristiques non classés, et la finalisation d'une structure définitive intégrant toutes les parties prenantes. Le Projet PIC, financé par la Banque mondiale, soutient ces efforts via un appui institutionnel et des aménagements touristiques.

Le 5 mars, une visite sur place a permis de sensibiliser la population locale, le projet a été accueilli chaleureusement par les associations villageoises. Les échanges ont porté sur le projet d'aménagement et la gestion des recettes des droits d'entrée, essentielle pour impliquer les communautés.

Ces initiatives marquent un tournant pour Nosy Iranja, visant à préserver ce trésor naturel tout en faisant un levier de développement. L'île se prépare à accueillir ses visiteurs dans un cadre durable et responsable, un modèle potentiel pour le tourisme malgache.