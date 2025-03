Madagascar: Projet TADY - Une perche du gouvernement français pour financer le développement local

Le gouvernement français, à travers l'Agence française de développement (AFD), met à disposition une enveloppe financière globale de plus de 3,250 milliards d'ariary, soit environ 650 000 euros, pour soutenir les initiatives locales portées par les organisations de la société civile malgache.

Ce financement vise à encourager le développement de projets dans plusieurs domaines, notamment l'éducation, la santé, l'environnement, l'agriculture et la sécurité alimentaire, l'inclusion sociale et le genre, la mobilité et les infrastructures, l'innovation technologique, l'eau, ainsi que la culture et l'artisanat.

L'un des objectifs majeurs de cette initiative est d'impliquer la diaspora malgache dans la mise en oeuvre de ces projets. Chaque initiative devra être portée en partenariat entre un membre de la diaspora vivant à l'étranger et une organisation locale à Madagascar. Au total, 26 projets communaux bénéficieront de ce financement, tandis que 4 projets intercommunaux seront également soutenus. Chaque projet pourra obtenir un financement à partir de 5 000 euros.

La gestion de ce fonds sera assurée par Expertise France, qui veillera à garantir la transparence du processus et fournira un appui technique aux projets sélectionnés. Les candidatures sont dès à présent ouvertes à toutes les organisations intéressées. La date limite de soumission des notes succinctes est fixée au 26 avril 2025. Cette initiative représente une opportunité pour les acteurs locaux et la diaspora malgache de contribuer au développement durable du pays grâce à des projets concrets et innovants.