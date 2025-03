Afrique: Droits des femmes - Présence de Madagascar à la CSW69 à New York

Les avancées réalisées par Madagascar en matière de droits des femmes ont été mises en avant par la ministre de la Population, Aurélie Razafinjato durant sa prise de parole à la 69e session annuelle de la Commission de la condition de la femme qui se déroule actuellement à New York.

La 69e session annuelle de la Commission de la condition de la femme (CSW69) se tient au siège de l'ONU à New York depuis le 10 mars et, ce jusqu'au 21 mars, un moment charnière pour les droits des femmes. La délégation malgache conduite par Aurélie Razafinjato, ministre de la Population et des solidarités est présente à ce plus grand rassemblement annuel des Nations Unies sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.

Cet événement d'envergure mondiale réunit des femmes responsables et décideurs du monde entier pour évaluer les engagements pris lors de la Conférence de Beijing, il y a 30 ans. Lors de son intervention, la ministre Aurélie Razafinjato a souligné les avancées réalisées par Madagascar en matière de droits des femmes, tout en rappelant que des défis majeurs persistent, notamment en ce qui concerne leur autonomisation.

Elle a affirmé que ces enjeux s'inscrivent pleinement dans la Politique Générale de l'État, visant le développement humain et l'égalité des genres. En marge de cette session, une réunion spécifique s'est tenue entre les ministres et responsables des pays membres de la SADC (Communauté de développement de l'Afrique australe) sur la mise en oeuvre des engagements de Beijing. À cette occasion, il a été rappelé que Madagascar accueillera le prochain sommet de la SADC en août 2025.

Thématiques

Les discussions portent sur des thématiques essentielles telles que : La place des femmes dans les instances de décision, l'accès à la santé et à l'éducation, la lutte contre les violences basées sur le genre, l'intégration des femmes dans le développement durable, l'accès à un emploi décent, la lutte contre la pauvreté, la protection sociale.

La CSW de 2025 porte sur l'examen et l'évaluation de la mise en oeuvre de la Déclaration et du Programme d'action de la Conférence internationale de Beijing, dont ce sera le 30e anniversaire. L'examen comprendra une « évaluation des défis actuels qui affectent la mise en oeuvre du programme d'action et la réalisation de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes, ainsi que sa contribution à la pleine réalisation du Programme de développement durable à l'horizon 2030 ».