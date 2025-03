Angola: Ouverture de la Journée nationale de réflexion sur le syndrome de Down

Calumbo (Angola) — La cinquième Journée nationale de réflexion sur les enfants atteints du syndrome de Down s'est ouverte ce mercredi, dans la municipalité de Calumbo, province d'Icolo e Bengo, dans le but de sensibiliser la société à l'importance de l'inclusion sociale.

Les événements, qui se dérouleront simultanément dans les 21 provinces, dureront 10 jours et se dérouleront sous le slogan « Célébrons l'inclusion, l'amour et le respect des différences ».

Cette action s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la trisomie 21, qui sera célébrée le 21 de ce mois.

Lors de la cérémonie d'ouverture, la directrice générale de l'Institut national d'éducation spéciale (INEE), Janice de Oliveira Neves, a déclaré que les conférences servent à analyser le niveau d'inclusion socio-éducative actuel des enfants atteints du syndrome de Down, ainsi que leurs compétences techniques et motrices.

"L'objectif est de renforcer les actions de mobilisation des gouvernorats provinciaux, en matière d'éducation, liées à la nécessité d'activités coordonnées dans l'accès à l'éducation des enfants qui souffrent de cette pathologie", a souligné le responsable.

Janice Neves a souligné que dans cet exercice, la participation des parents et des tuteurs est cruciale, car ce sont eux qui vivent avec les petits qui souffrent de cette maladie.

La directrice a annoncé que l'Angola contrôle actuellement 44 916 élèves souffrant de divers handicaps et parmi eux, 13 432 sont des enfants atteints du syndrome de Down, inclus dans les écoles primaires et des 1ers et 2 e cycles de l'enseignement secondaire.

Elle a signalé que sur 1 600 naissances, il y a une probabilité qu'une personne soit porteuse du syndrome, donc tout le monde doit se mobiliser et connaître les causes et les conséquences de la pathologie.

À son tour, le directeur provincial de l'Éducation, à Icolo e Bengo, Orlando André Lundoloqui, a affirmé que ce geste montre l'attention du Ministère de l'Éducation, envers la prise en charge de l'assistance éducative pour les enfants atteints de ce handicap.

Au cours des journées, il y aura des conférences, des tables rondes, des foires artisanales, des créations d'affiches et des compétitions sportives, toutes axées sur la réflexion sur la Journée internationale de la trisomie 21.

Les données de la Direction provinciale de l'éducation d'Icolo e Bengo indiquent que le district contrôle 225 enfants atteints de différentes pathologies, notamment physiques, auditives, visuelles et mentales.

Le syndrome de Down est une maladie génétique qui résulte d'une anomalie dans le processus de division cellulaire de l'ovule fécondé et les personnes atteintes de cette maladie développent une copie supplémentaire du chromosome 21.