Madagascar: Projets présidentiels - L'autorité du régime Rajoelina mise à l'épreuve du Projet Lac Iarivo

Comme ce fut le cas de la nouvelle ville Tanamasoandro, la réalisation du projet du futur et de l'innovation est confrontée aussi à un mouvement de contestations. Sauf changement de dernière minute, le Secrétaire d'Etat en charge des Nouvelles villes et de l'Habitat, Gérard Andriamanohisoa rencontrera ce jour les familles touchées par la procédure d'expropriation dans le cadre du projet Lac Iarivo à Ivato.

Durant cette rencontre, le représentant du gouvernement entend apporter toutes les éléments d'explications nécessaires afin de rassurer ces derniers et les convaincre d'y adhérer. En effet, le SENVH soupçonne des manipulations et des manoeuvres politiques visant à défendre les intérêts d'une minorité de gens, derrière les contestations orchestrées contre ce projet. Comme ce fut le cas lorsque la nouvelle ville Tanamasoandro était prévue être implantée du côté d'Ambohitrimanjaka, ou encore le projet autoroute Tana - Toamasina décrié par l'opposition et par des membres de la Société civile.

Contestations

Quoiqu'il en soit, avec ce énième mouvement de contestations, l'autorité et la crédibilité du régime Rajoelina sont de nouveau mises à l'épreuve. Gérard Andriamanohisoa réussira-t-il à convaincre les familles concernées à accepter les compensations ? On sait d'ailleurs que bon nombre des constructions et des implantations longeant la route Tsarasaotra - Ivato sont illicites. Pour réussir son projet, l'Etat doit démontrer son autorité et son intransigeance.

C'est donc le moment où jamais pour les tenants du pouvoir, de prouver qu'ils ont réellement mis en place un Etat fort et un régime déterminé à apporter le changement, conformément aux engagements annoncés par le président Andry Rajoelina tout au long de sa campagne électorale. Si le régime fait machine arrière et cède une fois de plus encore à ces pressions, cela risque fort de porter préjudice au bilan des deux mandats du président Andry Rajoelina.

Trop d'hésitations de la part des responsables, particulièrement à propos des grands projets innovateurs nécessitant de la détermination. Partout dans le monde, la réalisation des projets de cette envergure engendre toujours des mouvements de contestations. Course contre la montre. Pour le moment sur le terrain, le chantier bat son plein du côté d'Ivato et Tsarasaotra. La phase de terrassement et les remblais se poursuivent et avancent à vitesse grand V sur les deux côtés de la route.

Aux yeux des observateurs, la descente prévue ce jour par le Secrétaire d'Etat en charge des Nouvelles villes et de l'Habitat constitue une manière pour faire savoir que l'Etat n'entend pas reculer. D'autant plus que face au délai des travaux annoncé par le président Andry Rajoelina, le gouvernement est confronté à une véritable course contre la montre. A l'entendre, la première phase devrait être inaugurée d'ici la célébration de la fête de l'indépendance le 26 juin prochain, c'est-à-dire dans 3 mois. A suivre.