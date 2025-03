Madagascar: Maman'i Tsôlôlô - Tournée dans le Nord

Trois artistes se produiront en live au Cristal Club Vohémar le vendredi 11 avril prochain. En tête d'affiche, Maman'i Tsôlôlô, véritable figure montante de la musique trad-fusion, promet une performance digne d'une scène de film. Originaire de la région Boeny, cette griotte a pris son envol depuis l'année dernière. Élue artiste de l'année 2024, celle qui n'était autrefois qu'une poétesse ambulante est aujourd'hui une icône du vako-drazana.

Faut-il encore rappeler cette vidéo publiée le 18 septembre 2019, où elle et ses compagnons livraient une prestation remarquable ? À l'époque, les usagers de Facebook n'y avaient rien trouvé d'exceptionnel... sauf Davalt, un producteur visionnaire qui a cru en son potentiel et l'a propulsée vers le succès.

Aujourd'hui, le résultat est indéniable. Avec ses morceaux Tomany zanako et Koëzy, Maman'i Tsôlôlô touche un large public et fait vibrer les amateurs de musique traditionnelle. Plus qu'une simple chanteuse, elle réveille l'âme des ancêtres et leur rend hommage à travers son art. Tantôt dansante, tantôt spirituelle, sa musique transporte les auditeurs dans une autre dimension.

Elle sera accompagnée de deux autres artistes prometteurs. Le premier, Jam Jued, un rappeur à cagoule qui rappelle visuellement Kalash Criminel, bien que leurs styles diffèrent totalement. Lancé dans la musique l'année dernière, il s'est lui aussi fait repérer par Davalt Record. Son point fort ? Des rimes tranchantes qui marquent les esprits.

Le troisième artiste, Jeddy, évolue quant à lui dans la variété. Étoile montante de la partie nord du pays, il gagne peu à peu en notoriété. Habitué des scènes, il a déjà parcouru la région de Sofia et plusieurs districts du Triangle du Nord. Désormais, il vise plus grand et espère bientôt conquérir la capitale.

Après leur passage à Vohémar, les trois artistes poursuivront leur tournée et se produiront à Ambilobe le samedi 12 avril.