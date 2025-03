Madagascar: Exposition itinérante - Sar'nao bientôt à Sambava, Antsohihy et Mahajanga

Le festival Sar'nao continue sur sa lancée. Après Antsiranana, cap sur Sambava. Autour de l'exposition itinérante « ma voix compte » sont organisés des conférences et des ateliers autour de la photographie. Initiative de la commission de l'océan Indien et de l'Agence française de développement, grâce au concours de photographie régional, qui est l'épicentre même du festival Sar'nao.

À travers des récits de femmes malgaches influentes, cette exposition met en lumière leurs expériences personnelles, leurs combats, leurs défis et les épreuves surmontées derrière leurs réussites. « Le but principal de cette exposition est de sensibiliser les citoyens et d'éduquer les étudiants à travers de telles activités », souligne Fidisoa Ramanahadray, photographe et responsable de l'association Sar'nao.

Jusqu'au 23 mars, une conférence portera sur le thème « Les mères célibataires en tant que cheffes de famille et les impacts négatifs sur les enfants délaissés par leur père ». Un sujet sensible, mais qui mérite une réflexion approfondie et une prise de conscience à plus grande échelle. Par ailleurs, le même programme sera également initié à Antsohihy du 24 mars au 7 avril, puis à Mahajanga du 8 au 27 avril.