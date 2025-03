Congo-Brazzaville: Numérique - Des initiatives pour soutenir les startups congolaises

Des jeunes innovateurs vont sous peu recevoir une formation en numérique dont la cybersécurité, grâce un projet conjoint du gouvernement avec le Programme des Nations unies pour le développement(Pnud). Trois de ces startups ont présenté leurs meilleurs projets, le 12 mars à Brazzaville, au ministre de tutelle, Léon Juste Ibombo.

Deux entreprises, Nodes Technology et Chi-Tech, ont récemment été primées par l'agence onusienne le Pnud, dans le cadre de son programme de soutien aux innovateurs. Tout comme la startup Santé pour tous basée à Pointe-Noire, ces jeunes entreprises intervenant sur des projets à fort impact socio-économique sont venues solliciter un accompagnement du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique.

Le promoteur de la startup Nodes Technology, Jacques Benhur Essissongo, a dévoilé les avancées dans la réalisation de son projet Agrisearch à l'aide de l'intelligence artificielle(IA). Le jeune startupeur et son équipe ont mis au point une application IA permettant de faire la correspondance entre la semence et la qualité du sol. « Nous avons réalisé la cartographie de sols et le travail se poursuit. L'idée est d'aider les producteurs à bien sélectionner les champs pour telle ou telle culture », a expliqué Jacques Benhur Essissongo. Le projet sélectionné par le Pnud vise à améliorer la qualité des cultures et le rendement des paysans.

L'entreprise Chi-Tech veut lancer un drone médical destiné à faciliter la livraison des médicaments dans les localités difficiles d'accès. Le prototype est conçu de manière à parcourir plus de 500 km, monter plus d'1 km en altitude et capable de transporter une charge de 1,5 kg. Même si le projet est innovateur, Chirel Mongo, lauréat du Prix Denis-Sassou-N'Guesso de l'innovation, doit encore lever de nombreux blocages, notamment l'obtention des autorisations administrations, les questions liées à la sécurité et le financement nécessaire au déploiement des drones.

Le dernier projet d'assistance maladie, Santé pour tous, est l'oeuvre du jeune entrepreneur Dany Legrand Akoui. La startup permet à la population d'accéder aux soins de qualité à faible coût, selon son promoteur. L'entreprise a mis en place une carte équipée de puce électronique contenant toutes les données médicales de l'adhérent. En cas de maladie, le détenteur peut être traité gratuitement dans une clinique ou pharmacie partenaire. Dany Legrand Akoui a besoin des autorités pour l'aider à déployer son projet dans tout le pays, grâce notamment à l'encadrement.

Ces dernières années, le gouvernement a investi dans la construction des infrastructures et l'adoption du cadre juridique pour essayer de mieux encadrer le secteur numérique. Pour le ministre Léon Juste Ibombo, les jeunes promoteurs ont frappé à la bonne porte. « Je suis fier des projets entrepris par ces jeunes congolais. Nous allons travailler pour les accompagner afin qu'ils puissent concrétiser leurs idées de projets », a-t-il martelé.