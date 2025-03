Congo-Brazzaville: Mois de mars - Les femmes de Makélékélé sensibilisées au vivre-ensemble

La citoyenne d'honneur du premier arrondissement de Brazzaville, Makélékélé, et présidente du Groupe de réflexion et d'action pour un Congo émergent (Grace), Bélinda Ayessa, a échangé avec les femmes de cette entité administrative, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, en général, et du mois de la femme, en particulier, sur le vivre-ensemble.

Si au-delà du port du pagne et de l'aspect festif la Journée internationale des droits des femmes est un moment de haute réflexion sur leurs droits et devoirs, les femmes de toutes les circonscriptions électorales de Makélékélé, qui ont bien compris cela, ont échangé avec la citoyenne d'honneur de cet arrondissement, Bélinda Ayessa. Au cours de cet échange en présence des députés de Makélékélé, elle a délivré un message fort intitulé: "Ensemble pour un Congo uni et indivisible".

Bélinda Ayessa a également édifié les femmes des quatre circonscriptions électorales de Makélékélé sur leurs droits et l'importance du vivre-ensemble avant de procéder à la distribution symbolique des pagnes pour leur permettre de célébrer dans l'allégresse leur journée et, du reste, le mois de mars, mois de la femme. « Je suis toujours très émue quand je suis parmi vous. Le seul message que j'aurai à donner, parce que je ne vais pas m'étirer en longueur, est de vous dire que nous sommes un et nous devons rester indivisibles. C'est pour cela que j'ai pris pour slogan à Makélékélé : "Toutes unies pour un Congo, un et indivisible" », a-t-elle sensibilisé les femmes.

Ce geste de coeur de la marraine de Makélékélé a été positivement apprécié par les élus des circonscriptions électorales de cet arrondissement. « Nous disons merci pour l'attention que vous apportez. Merci pour votre présence, c'est un signe de respect et de considération. Nous en serons toujours reconnaissants », a déclaré le député de la troisième circonscription électorale de Makélékélé, Léonce Alban Kaky.

Pour le député de la deuxième circonscription, Joseph Badiabio, c'est un sentiment de joie. « Naturellement, c'est un sentiment de joie, quand vous voyez une haute personnalité venir vous visiter. D'ailleurs, elle n'est pas à son premier don, elle nous a toujours associés quand elle fait des activités. C'est cela qui fait qu'il faut vraiment cultiver le vivre-ensemble et cela se concrétise sur le terrain », a-t-il indiqué.

Le député de la quatrième circonscription électorale de Makélékélé, Claude Ayessa, a sublimé la femme en ces termes : « En réalité, le 8 mars, cette journée vous est dédiée. Nous le savons tous que la femme est la pièce maîtresse de l'humanité ».

Notons que les femmes de Makélékélé qui ont exprimé leur joie après cet échange ont reçu chacune un pagne.