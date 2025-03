Madagascar: Barea/Eliminatoires Mondial 2026 - 22 expatriés dont 5 nouvelles recrues et 4 locaux convoqués

Le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale malgache, Corentin Da Silva Martins, a présenté sa première liste de 26 joueurs convoqués pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, hier, en visioconférence. Les Barea affronteront la République centrafricaine et le Ghana, deux adversaires redoutables.

Après un mois et demi à la tête de l'équipe nationale, Corentin Martins s'est appuyé sur une analyse vidéo des derniers matchs, des recommandations de la Fédération Malgache de Football (FMF) et des discussions avec son staff pour constituer cette sélection mêlant joueurs expérimentés et nouvelles recrues. La liste dévoilée comprend 22 joueurs expatriés, dont cinq nouveaux visages, et quatre joueurs locaux.

Parmi les cadres habitués de la sélection, on retrouve des attaquants comme Warren Caddy (Stade Lausanne, Suisse), Hakim Abdallah (FC Dinamo Bucarest, Roumanie) et Njiva Rakotoharimalala (Ratchaburi FC, Thaïlande). Martins justifie leur présence par leur expérience en championnats européens et internationaux : « Warren Caddy a marqué des buts l'année dernière avec Annecy, Hakim Abdallah joue en première division roumaine, et Njiva a déjà prouvé en sélection. Ce sont des joueurs qui ont l'habitude des matchs de haut niveau ».

Cinq nouveaux joueurs binationaux font leur entrée, dont Geordan Dupire, Tommy Iva, Mathieu Acapandié, Samuel Noireau Dauriat, Jean Harrison Marcelin. « J'ai d'abord contacté les cadres pour leur en parler, puis j'ai ciblé des joueurs binationaux susceptibles de nous renforcer. Une dizaine de noms ont été contactés, et certains rejoindront l'équipe cette fois-ci », explique le technicien Franco-portugais.

Complexe

La préparation des deux matchs s'annonce complexe. Les joueurs arriveront en plusieurs vagues entre vendredi et lundi, en raison de leurs engagements en club. « J'aurai l'équipe au complet la veille du match, avec un seul entraînement pour préparer un match important », déplore Corentin Martins. Malgré cette contrainte, il compte s'appuyer sur les bases existantes, « Je ne vais pas transformer l'équipe en une séance. Je vais renforcer ce que les joueurs faisaient déjà et leur donner deux ou trois idées offensives et défensives ».

D'ailleurs, pour renforcer l'identité malgache au sein du staff, il a choisi un entraîneur adjoint local, Coach Andry Henintsoanarivo Hildecoeur, connu pour ses bons résultats en championnat l'année dernière. « Je voulais quelqu'un de jeune, avec de l'expérience, qui connaît bien le championnat local. On échange régulièrement et il m'a conseillé pour les joueurs locaux comme Dax, Tony Élisé ou Rado », explique Martins.

Défi

Les Barea affronteront des équipes de qualité. La République centrafricaine compte des joueurs expérimentés, notamment un élément évoluant à Marseille, tandis que le Ghana, sur le papier, dispose d'un effectif plus talentueux, avec des stars comme celles d'Arsenal ou de la Liga. « Le Ghana a plus de talent, mais nous avons nos armes. J'ai vu le match aller, perdu 1-0 à la 97e minute, avec des occasions pour Madagascar. On va se concentrer sur notre équipe pour maximiser nos chances », insiste Martins.

Enfin, le sélectionneur exprime sa déception de ne pas pouvoir jouer à domicile face au Ghana : « Je suis triste pour les supporters. J'aimerais que le peuple malgache soit fier de son équipe et que les joueurs se battent pour leur apporter du bonheur. Les supporters sont essentiels pour pousser les joueurs au-delà de leurs limites ». Il espère que des efforts seront faits pour accueillir les prochains matchs à Madagascar, notamment contre la République centrafricaine et le Tchad.