Madagascar: Fara West Faravohitra - La musique au féminin avec Tasha

Toujours dans le cadre du projet « Elles en scène », place au jazz Rock Fusion avec le groupe Tasha au Fara West Faravohitra samedi. Passionnée et engagée, Tasha continue de se faire une place sur la scène musicale contemporaine, offrant une vision nouvelle du rôle de la basse dans la musique moderne. Entourée de ses complices de scène, la chanteuse, pour ce concert, choisit de jouer un certain nombre de nouvelles compositions.

Armée de sa guitare basse, Tasha Randrianarilalaina sera aussi derrière le micro, accompagnée par Mitia Andriamamonjy. Josio Andrianandraina sera à la batterie tandis que Naval Ratsimbazafy sera au clavier.

Pour rappel, Tasha Randrianarilalaina est bassiste, auteure-compositrice et interprète au style musical varié et unique. Originaire d'Antsirabe, ayant grandi à Antananarivo, elle mélange pour créer sa propre sonorité différentes influences sui sont si variées qu'il est difficile de cantonner son style musical à un genre, mais ce qui lui correspond le plus est Jazz Rock fusion.

Que ce soit dans ses compositions ou lors de collaborations, Tasha aborde la basse de manière dynamique et créative, avec des lignes de basse à la fois mélodiques et rythmiques. Elle sait captiver son public en concert grâce à son énergie, son groove et son aisance sur scène.