Madagascar: Visite parlementaire - Justin Tokely chez son homologue indien

Le président de l'Assemblée nationale est à la tête d'une délégation parlementaire en visite en Inde. Hier, il a rencontré son homologue indien.

Un ami précieux et fiable. C'est ainsi que l'Inde considère Madagascar, selon Om Birla, président du Lok Sabha, l'équivalent de la Chambre basse en Inde. Des mots qu'il a prononcés à l'occasion d'un discours durant sa rencontre avec Justin Tokely, président de l'Assemblée nationale, hier.

Le numéro Un de l'institution de la Chambre basse est à la tête d'une délégation qui effectue une visite parlementaire en Inde. Lui et sa suite ont été reçus au Lok Sabha, hier. Une visite à l'occasion de laquelle l'homme au perchoir a eu une rencontre avec son homologue indien. Selon les informations partagées par l'institution de Tsimbazaza sur sa page Facebook, "les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération entre les deux parlements".

Parmi les axes de coopération parlementaire abordés figure le renforcement des capacités des députés et du personnel de l'Assemblée nationale. Dans sa prise de parole, selon un communiqué publié sur le site du Bureau des informations du gouvernement indien, Om Birla a justement fait part du programme de renforcement des capacités

des législateurs organisé par l'Institut de recherche et de formation parlementaires pour les démocraties, ou PRIDE. "Une institution de renommée mondiale", ajoute-t-il.

Sécurité maritime

Du côté des services de communication de la Chambre basse, le texte publié sur la page Facebook de l'institution indique : "Ils ont également discuté du rôle de l'Assemblée dans la réalisation de l'autosuffisance alimentaire, l'Inde ayant une expérience avérée dans le développement du secteur agricole."

Le Bureau des informations gouvernementales indien ajoute, dans la liste des domaines de coopération discutés, "la sécurité maritime, la santé et l'éducation, et a souhaité une coopération économique, parlementaire et culturelle plus étroite entre les deux pays".

Sur la question de la sécurité maritime, le président de la Lok Sabha a expliqué que "conformément à la vision 'SAGAR' [Sécurité et croissance pour tous dans la région], Madagascar est un allié essentiel de l'Inde dans la région de l'océan Indien. Ce partenariat inestimable, a-t-il noté, joue un rôle essentiel dans le renforcement de la stabilité régionale et la prospérité économique de la région."

Durant la rencontre entre Justin Tokely et Om Birla, les liens historiques entre Madagascar et l'Inde ont aussi été soulignés. "Les relations entre l'Inde et Madagascar sont historiquement fortes et les deux nations partagent une histoire séculaire de commerce, de culture et d'interaction mutuelle. (...) Om Birla a également évoqué le rôle important joué par les membres de la diaspora indienne à Madagascar dans le renforcement de l'amitié entre les deux pays", soutient ainsi le communiqué publié par le Bureau des informations gouvernementales indien.