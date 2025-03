Afrique: L'Angola organise un Sommet sur le financement des infrastructures sur le continent

Addis — L'Angola, durant sa présidence de l'Union africaine, envisage d'organiser un Sommet sur le financement des infrastructures sur le continent africain, visant le développement industriel, a rapporté ce mercredi à Addis-Abeba le ministre des Relations Extérieures, Téte António.

Le diplomate a fait cette annonce dans des déclarations à la presse, après des réunions séparées avec le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Bankole Adeoye, et le directeur général du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD), Nardos Bekele-Thomas, en marge de la cérémonie d'investiture des membres de la Commission de l'Union africaine, qui aura lieu jeudi, sous la direction du Président de la République et de l'Union africaine, João Lourenço.

L'Angola a choisi pour sa présidence le thème centré sur « l'importance de l'investissement dans les infrastructures, comme facteur de développement de l'Afrique ».

Le ministre a ainsi justifié la pertinence de cette rencontre avec Nardos Bekele, qui dirige l'organisme chargé de traiter la question des infrastructures sur le continent.

Il a dit que la présidence angolaise de l'Union africaine est très intéressée par la question liée aux infrastructures, en particulier son financement, et que par conséquent, l'organisation du Sommet sera le point de départ pour commencer à traiter cette question avec plus d'attention, sans laquelle il ne peut être question d'intégration économique, de circulation des biens et des services, de développement industriel ou de diversification des économies des États membres.

« Donc, cette agence, compte tenu de son mandat au sein de l'Union africaine, travaillera avec nous pour que nous puissions concrétiser cet objectif », a-t-il souligné.

À son tour, la directrice générale du Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD), Nardos Bekele-Thomas, a exprimé sa volonté de travailler avec l'Angola, afin de profiter de son expérience en matière de développement des infrastructures.

« Nous allons avoir une mission complète en Angola. « L'Agence de développement de l'Union africaine sera là, avec toutes ses capacités techniques, pour discuter avec les différents ministères et voir ce que nous pouvons obtenir de l'Angola, mais aussi ce que nous pouvons offrir à l'Angola », a-t-elle affirmé.

Il a expliqué qu'assumer la présidence de l'Union africaine est un honneur pour tous les Angolais et aussi une démonstration de l'admiration et de la manière dont l'Angola travaille dans le processus de transformation du pays.

La directrice a indiqué que le Sommet, au cours duquel le NEPAD présentera une feuille de route pour l'industrialisation de l'Afrique, sera l'occasion d'échanger des expériences entre les techniciens angolais et le personnel de l'institution, mais, plus important encore, l'Angola présentera des moyens de financer les infrastructures en 2025.

Elle a souligné que ce sera également l'occasion d'« approfondir » et d'avoir cette conversation sur les moteurs de la transformation socio-économique de l'Afrique et sur la manière dont l'Angola peut faire partie de ce processus, « non seulement en faire partie, mais aussi diriger le processus de transformation ».

À propos du NEPAD

Le Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) est une initiative de l'Union africaine (UA) lancée en 2001 dans le but de promouvoir le développement durable, la bonne gouvernance et l'intégration économique sur le continent africain.

Créé par les dirigeants africains comme stratégie pour lutter contre la pauvreté et stimuler la croissance économique, le NEPAD se concentre sur des domaines clés tels que les infrastructures, l'agriculture, l'éducation, la santé, la science et la technologie.

Parmi ses principaux objectifs, se distingue la promotion du développement durable.

L'initiative promeut des projets et des politiques visant à assurer une croissance économique durable et à améliorer la qualité de vie des Africains.

Le NEPAD vise également à consolider la bonne gouvernance et la démocratie sur le continent, car il promeut des pratiques de gouvernance responsables et renforce la paix et la sécurité, conditions essentielles pour un environnement propice au progrès.

Un autre aspect fondamental du NEPAD est le renforcement de l'intégration régionale et du commerce intra-africain.

L'initiative encourage la coopération entre les pays et oeuvre à éliminer les barrières commerciales, ce qui rend le continent plus compétitif à l'échelle mondiale.

Pour atteindre ces objectifs, elle investit massivement dans le développement d'infrastructures couvrant les réseaux de transport, d'énergie, de télécommunications et d'approvisionnement en eau.

Ces investissements modernisent les économies africaines et améliorent la connectivité entre les pays.

Le NEPAD attache une grande importance à la promotion de l'éducation et de l'innovation.

En promouvant l'éducation et la recherche scientifique, l'initiative vise à réduire la dépendance technologique du continent et à encourager la création de solutions africaines aux défis locaux et mondiaux.

En 2018, le NEPAD a été restructuré et officiellement rebaptisé Agence de développement de l'Union africaine (AUDA-NEPAD), lui conférant un rôle encore plus stratégique dans la mise en oeuvre de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, un plan à long terme pour la transformation socio-économique du continent.

L'AUDA-NEPAD mène actuellement des projets allant du développement agricole et de l'industrialisation à l'autonomisation des jeunes et à la numérisation, alignant les initiatives africaines sur les tendances mondiales en matière d'innovation et de durabilité.