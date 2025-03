Angola: Foot - Sapiri veut ramener l'Inter dans les compétitions de la CAF

Luanda — L'entraîneur Roque Sapiri a déclaré, ce mercredi, à Luanda, que son objectif est d'atteindre la finale de la Coupe d'Angola pour ramener l'Interclube à la Coupe de la Confédération en 2026.

Il a également déclaré qu'il avait l'intention d'améliorer les résultats du Championnat national « Girabola2024-25 » et de voir la possibilité de se qualifier pour la Ligue des clubs champions africains.

Présenté ce mercredi, à Luanda, comme nouvel entraîneur des «Polícias» jusqu'à la fin de la saison en cours, l'ancien entraîneur de la Sagrada Esperança de Lunda Norte a dit qu'il fera de son mieux pour atteindre les objectifs.

Lors d'une conférence de presse, il a ajouté qu'il s'identifiait aux objectifs du club et qu'il espérait rester le plus longtemps possible dans le club dirigé par Alexandre Canelas.

Malgré la pression à laquelle il devra faire face en interne et de la part des supporters, il reconnaît la qualité de l'équipe, mais doit changer de mentalité et inverser sa position au classement.

L'Interclube occupe la 8ème place du championnat national de football de première division, dit Girabola, avec 25 points. Petro de Luanda est le leader de la compétition, avec 50 points, tandis qu'Isaac de Benguela est le dernier, avec 12 points.

Fondé en 1976, le club compte deux participations à la Ligue des champions (2008 et 2011), sept participations à la Coupe des Confédérations (2004 (premier tour), 2005 (premier tour), 2006 (phase de groupes), 2007 (premier tour), 2008 (phase de groupes), 2011 (finale à six) et 2012 (phase de groupes). Il a participé à deux reprises à la Coupe des vainqueurs de coupe, notamment en 1987 (premier tour) et en 2001 (finaliste).

L'entraîneur Roque Sapiri a quitté le commandement technique des « lundas » le 28 novembre 2024, en raison des mauvaises performances de l'équipe lors de la Girabola 2024-2025, bien qu'il ait atteint la phase de groupes de la Ligue des champions africaine.

Auparavant, lors de la saison 2023-24, il avait mené la Sagrada Esperança à la phase de groupes de la Coupe de la Confédération.

En 2021-22, l'entraîneur a également emmené l'équipe de Dundo en phase de groupes, après ayant été éliminée avec seulement deux points, résultat de deux nuls et quatre défaites.

Âgé de 51 ans, Roque Sapiri a entraîné Sagrada de 2019-20 à 2024-25 et comme entraîneur adjoint en 2016 et 2018/19.

Il a remporté un championnat national en 2020-21 et une Super-coupe d'Angola en 2021-22.

En tant que joueur, il a remporté la Girabola 2005, sous la direction technique de Mário Calado.

Fondé le 28 février 1976, l'Interclube a remporté la Girabola en 2007 et 2010, la Coupe d'Angola en 1986, 2003 et 2011 et la Super-coupe en 1986, 2001, 2008 et 2012.