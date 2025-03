Angola: Cuanza Norte obtient un centre de production de plants de café

Ndalatando (Angola) — La province de Cuanza Norte va obtenir un centre de production de plants de café, d'une capacité annuelle de trois millions de plantes.

L'infrastructure, qui sera inaugurée dans quelques jours, a été construite au Centre de recherche agricole de Quilombo, dans la municipalité de Cazengo, dans le but de créer un espace fonctionnel pour la production de plants de café à haut rendement et la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques tout au long de la chaîne de valeur du café.

Le fait a été révélé ce mercredi à la presse, à Ndalatando, par la responsable du département provincial de Cuanza Norte de l'Institut national du café, Cesaltina Agostinho.

Le Centre disposera d'installations modernes, notamment de bureaux et d'un pavillon pour le remplissage des sacs.

Il disposera également de quatre serres de 100 mètres de long et 10 mètres de large avec une capacité de production de 200 000 plants chacune, de pépinières, entre autres zones.

Les plants qui seront produits dans la nouvelle unité seront distribués aux producteurs de café du pays, principalement ceux de Cuanza Norte, dans le but d'améliorer et d'augmenter les niveaux de production de café.

Le projet a été lancé en février 2024, avec une période d'exécution de quatre mois.

Il s'agit d'une initiative du ministère de l'Agriculture et des Forêts visant à construire des infrastructures pour l'INCA, incluses dans le Programme de développement de l'agriculture commerciale (PDAC), dans le cadre d'un investissement évalué à 269 millions, 445 mille et 710 Kwanzas.

« Le projet augmentera la production de plants de café à Cuanza Norte et en Angola, car c'est l'une des plus grandes installations de ce type dont disposera le pays », a expliqué Cesaltina Agostinho.

L'unité produira des plants grâce à l'utilisation de techniques génératives, via la collecte et la sélection de baies et de plants végétatifs, via des boutures ou du matériel végétal collecté sur des plantes adultes.

Elle a expliqué que la production végétative (par bouturage) est la plus efficace par rapport à la production générative (par graines), en raison du temps réduit qui s'écoule entre la plantation et la production des premiers fruits, qui varie de 18 à 24 mois.

Les semis produits par la voie générative mettent entre trois et quatre ans pour produire les premiers fruits.

Actuellement, la production de plants est réalisée de manière rudimentaire dans une zone expérimentale adjacente au futur centre, où 30 000 plants ont déjà été produits par voie générative et 20 000 par voie végétative.

« L'idée est d'augmenter la production de semis, nous utilisons des matériaux rustiques comme des sacs en polyéthylène. « Lorsque le centre nous sera remis, nous utiliserons des tubes, qui prennent moins de place et sont réutilisables, ce qui augmentera la capacité de multiplication », a-t-elle expliqué.

Le centre d'expérimentation actuel est doté de 10 employés, dont deux ingénieurs agronomes et quatre techniciens agricoles de niveau intermédiaire, embauchés par le PDAC.

Après son inauguration, le nouveau centre de production de plants nécessitera au moins 50 techniciens supplémentaires pour maintenir son plein fonctionnement.