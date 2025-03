Tunisie: Le gouvernement tunisien présente les axes de sa nouvelle stratégie pour l'emploi

Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a présidé ce mercredi 12 mars 2025, au Palais du gouvernement à la Kasbah, un conseil ministériel restreint consacré à l'examen des axes de la stratégie nationale pour l'emploi. Cette réunion s'inscrit dans un contexte de réformes visant à renforcer l'accès à l'emploi et à améliorer les conditions de travail à travers tout le pays.

Dans son discours d'ouverture, le chef du gouvernement a souligné que l'emploi constitue une priorité nationale et un droit constitutionnel. Il a affirmé que l'État doit mettre en place les mesures nécessaires pour garantir un accès à l'emploi basé sur la compétence et l'équité. "Chaque citoyen a le droit de travailler dans des conditions décentes et avec une rémunération juste", a-t-il insisté, rappelant également l'importance de mettre en oeuvre les recommandations du président de la République, Kaïs Saïed, visant à valoriser le travail comme un droit universel.

Le chef du gouvernement a également abordé les défis liés au marché de l'emploi, notamment la nécessité de créer des opportunités suffisantes pour absorber le flux de jeunes sur le marché, d'améliorer la qualité des emplois disponibles, et d'attirer le secteur informel vers le cadre officiel. L'objectif est de renforcer les politiques et programmes destinés à améliorer la performance du marché de l'emploi, en particulier côté demande, afin de créer davantage et de meilleurs emplois.

Un marché de l'emploi dynamique et inclusif est vu comme un pilier essentiel pour le développement économique et social. Le chef du gouvernement a salué les principes de base du programme de travail décent, définis par l'Organisation internationale du travail, qui incluent la création d'opportunités d'emploi, l'accès à la protection sociale, le renforcement du dialogue social et la garantie des droits au travail. Ces principes forment un cadre idéal pour l'élaboration des politiques de l'emploi.

Dans ce cadre, le gouvernement tunisien a l'intention de stimuler l'économie nationale en encourageant les investissements, en améliorant l'environnement des affaires, et en créant des projets à forte capacité d'emploi, tant en termes de nombre que de qualité. Le but est de garantir des taux de croissance durables et de promouvoir l'initiative privée, tout en révisant la gouvernance du marché de l'emploi pour mieux l'adapter aux besoins de formation et d'emploi.

Dans ce cadre, Maddouri a souligné que cette stratégie de l'emploi doit reposer sur un diagnostic précis des contraintes et des besoins du marché du travail, ainsi que des changements structurels dans le monde du travail, comme les opportunités et défis liés à la transformation numérique et à l'intelligence artificielle. Le renforcement de l'employabilité des demandeurs d'emploi et la diversification des programmes disponibles seront essentiels pour créer des opportunités d'insertion et garantir des conditions de travail décent. Il a par ailleurs insisté sur la nécessité de fixer un cadre temporel clair pour cette stratégie, avec des objectifs quantifiables et des indicateurs de suivi précis.

Cette révision stratégique fait partie d'un ensemble de réformes visant à améliorer le Code du travail, créer un fonds d'assurance pour les travailleurs licenciés pour des raisons économiques, et lancer un système d'auto-entrepreneur. Le gouvernement prévoit également de mettre en place un Conseil supérieur de l'éducation, comme institution constitutionnelle, pour accompagner les réformes nécessaires dans le domaine des politiques de l'emploi et de la formation.

Pour sa part, Riadh Choued, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, a présenté un état des lieux de la révision de la stratégie nationale pour l'emploi, ainsi que des propositions visant à améliorer la gouvernance du secteur. Il a également suggéré des mesures urgentes à mettre en oeuvre dans les domaines de l'emploi salarié et de l'entrepreneuriat, en mettant l'accent sur la mise à jour des programmes d'accompagnement et le renforcement des capacités des travailleurs.

À l'issue de la réunion, le gouvernement a convenu d'enrichir la stratégie en fonction des recommandations et observations formulées par les parties prenantes. Un appel a été lancé pour la reprise rapide des travaux du comité de pilotage national, afin de finaliser la version définitive de la stratégie avant sa présentation à un conseil ministériel.