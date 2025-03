Tunisie: 4e édition de «Médina des Lumières» - Quand la Médina se pare de mille feux

Du 15 au 22 mars, la Médina revêt de nouveau son manteau lumineux pour cette quatrième édition, et si vous êtes déjà tombé sous le charme de cette ambiance unique, vous ne devrez certainement pas manquer cette nouvelle édition.

Si vous avez déjà eu la chance de flâner dans les ruelles étroites de la Médina de Tunis lors des éditions précédentes de «Médina des lumières», vous devez savoir qu'il s'agit bien plus que d'un simple festival. C'est une véritable immersion, une redécouverte magique de cette vieille ville qui ne cesse d'émerveiller, année après année. Du 15 au 22 mars 2025, la Médina revêt de nouveau son manteau lumineux pour cette quatrième édition, et si vous êtes déjà tombé sous le charme de cette ambiance unique, vous ne devrez certainement pas manquer cette nouvelle édition.

Souvenons-nous de la première soirée à «Médina des lumières», il y a quelques années. Il y a quelque chose d'inexplicable dans l'atmosphère qui se dégage de la Médina quand elle est illuminée par des centaines de faisceaux lumineux, des projections artistiques et des installations qui transforment l'ordinaire en extraordinaire. La magie opère de manière subtile, en dévoilant chaque recoin de cette vieille ville avec un éclat particulier, tout en préservant l'authenticité de son patrimoine. Pour ceux qui n'ont pas encore eu cette chance, sachez que chaque pas dans la Médina devient une aventure visuelle et sonore : un concert dans une cour cachée, un spectacle de lumière sur la mosquée Zeitouna, une projection qui raconte l'histoire de Tunis sur une façade de pierre.

Depuis sa création, «Médina des lumières» est devenu un événement phare qui attire chaque année des milliers de visiteurs, tunisiens et étrangers. Ce festival de lumière est désormais bien plus qu'une simple fête : c'est un moyen de redonner vie à la Médina, de la célébrer et de la revaloriser. La programmation de cette année, qui mettra l'accent sur les traditions arabo-musulmanes, promet de raviver cette flamme. Chaque année, l'événement réunit un public toujours plus nombreux, et cette année encore la magie sera au rendez-vous.

Ce qu'il y a de particulier dans «Médina des lumières», c'est sa capacité à marier habilement tradition et modernité. L'événement de cette année, qui se tiendra pendant le mois de Ramadan, prend une dimension particulièrement symbolique. Il met en avant des valeurs fondamentales de la société tunisienne : la spiritualité, le partage, mais aussi la créativité et l'innovation. Ces valeurs se retrouvent dans chaque aspect de la manifestation, qu'il s'agisse des concerts de musique traditionnelle qui résonneront dans les cours du Dar Hussein, des spectacles de danse contemporaine ou des illuminations spectaculaires qui transforment la Médina en un véritable tableau vivant.

L'accent mis sur la tradition arabo-musulmane est un hommage direct à ce patrimoine exceptionnel, avec cette envoûtante lumière qui baigne la mosquée Zeitouna, l'une des plus emblématiques de la ville, ou par les jeux de lumière qui transforment Bab Bhar en une porte magique, presque irréelle. C'est comme si la ville se souvenait de son passé tout en s'ancrant fermement dans le présent.

Un autre aspect admirable dans «Médina des lumières», c'est son impact sur l'économie locale. Ce n'est pas simplement un événement pour les touristes, mais un véritable moteur pour la redynamisation de la Médina et de ses habitants. Chaque année, les artisans locaux -- les potiers, les bijoutiers, les fabricants de parfums et de cuirs --exhibent leurs créations, inspirées de l'héritage arabo-musulman, mais revisitées d'une manière moderne et innovante. Les stands d'artisanat sont l'une des étapes du festival, car ils offrent un espace de rencontre authentique avec ces créateurs passionnés qui partagent un peu de leur histoire et de leur savoir-faire. En se promenant dans les ruelles animées, la Médina reprend vie. Les cafés, les restaurants et les boutiques fleurissent pendant cette semaine de festivités.

Avec un programme immersif, la médina vibre avec des concerts, spectacles, projections cinématographiques, conférences thématiques et expériences gastronomiques qui rythmeront cette édition. Les activités sont réparties sur plusieurs lieux et comprennent une multitude d'événements (gratuits et payants), notamment des conférences, des ateliers de formation en fabrication de parfums, en travail du cuir, en calligraphie arabe et en poterie, sans oublier la musique et les concerts quotidiens organisés à Dar Hussein, siège de l'Institut national du patrimoine à Bab-Mnara.

Toutes ces activités s'inscrivent dans un parcours soigneusement conçu pour relier les joyaux historiques de la Médina (Bab Mnara, Sainte Croix, etc.) avec les sites d'animation comme la Place générale et la Place du Tribunal. Les visiteurs pourront naviguer facilement grâce à un itinéraire balisé, agrémenté d'illuminations et de spectacles interactifs. Les temps forts de cette édition incluent les spectacles de «Mosaïque soufie», Fawzi Chekili, Dendri Stambeli, Ahmed Litaïem, et enfin le duo Mohamed Barsaoui et Faten Arabi.

Les éclairages artistiques contribueront à mettre en lumière les monuments et les portes emblématiques de la médina, tels que Bab-Mnara, le minaret de la mosquée Youssef Dey et l'église Sainte-Croix, créant une atmosphère magique en collaboration avec le programme «Interférences».

Le programme culturel varié comprendra chaque soir des conférences thématiques permettant d'explorer les différentes périodes de l'histoire de la médina (andalouse, berbère, islamique) à Dar Hussein. Les projections de films se tiendront à Dar Hadded, en plus des performances en plein air sur la place du Tribunal et dans le jardin de Sidi Mfarej, incluant des spectacles de danse contemporaine et des performances artistiques modernes. Des concerts intimistes et spectacles artistiques auront lieu à l'église Sainte-Croix, située rue de la Mosquée Zeitouna, dans une ambiance unique. L'événement se clôturera par des soirées sur la place de La Kasbah, incluant des concerts publics célébrant les traditions arabo-islamiques, alliant instruments traditionnels et touches contemporaines. Un espace de restauration proposera des plats traditionnels de Ramadan, créant ainsi une atmosphère conviviale et chaleureuse pour les participants.

Derrière cet événement, il y a le DMO (Destination Management Organization), un acteur dans la promotion du tourisme culturel à Tunis. Depuis sa création, cette organisation oeuvre pour revitaliser la destination Tunis-Carthage et faire de la Médina un pôle touristique durable et inclusif. Ce travail de fond est essentiel pour que des événements comme «Médina des Lumières» puissent continuer à prospérer et à offrir à la fois une belle expérience aux visiteurs et un réel soutien à l'économie locale.

La quatrième édition de «Médina des lumières» s'annonce comme un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir la Médina sous un angle nouveau. Entre illuminations féeriques, concerts envoûtants et découvertes gastronomiques, c'est une véritable fête des sens qui s'annonce.