Tunisie: Domination sans partage de la JSKairouanaise et de Jendouba - Cette saison ou jamais

Aghlabides et Jendoubiens ont appuyé sur le champignon avant de se détacher à huit rencontres du terme. Ça sent la montée à plein nez...

Depuis quelques saisons déjà, la Ligue 2, supposée être un tremplin vers la Ligue 1, ne sourit pas ou plus à deux ex-membres assidus de l'élite que sont la JS Kairouanaise et Jendouba Sport. Devenus quelque peu fidèles à ce championnat des divisionnaires qui leur colle à la peau depuis des saisons, Aghlabides et Jendoubiens y ont cependant trouvé leur équilibre, au fil des exercices, le temps de construire pour chacun une équipe qui peut non seulement rivaliser pour l'accession, mais surtout intégrer la Ligue 1.

Nous n'en sommes pas encore là toutefois, mais ce que l'on peut affirmer en substance et sans détour, est que ces deux formations dominent actuellement et surtout depuis des mois cette Ligue qualifiée d'« antichambre de l'élite ». Cette saison, pour la JSK et la JS, l'unique dessein est de renouer avec les années fastes. Et pour ce faire, avant de retrouver le must du football tunisien, il s'agit avant tout de fourbir ses armes et de s'épanouir en L2, avant de retrouver à terme et au mérite l'élite.

Aujourd'hui, ce que l'on sait aussi, c'est qu'en L2, le niveau technique et l'engagement physique sont de plus en plus élevés. On n'a plus, comme il y a 20 ans, des équipes de joueurs à la formation inachevée qui envoyaient de grands ballons devant. Non, à présent, l'échelon n'est plus le même, et d'ailleurs, l'homogénéité et la compétitivité de la division 2 séduisent.

Une défense aghlabide en béton armé

Les Aghlabides, parlons-en. Dans le groupe B, avec Othman Chehaibi aux manettes, les Kairouanais semblent se diriger tout droit vers la L1 après avoir écarté l'ASK, relégué à six unités. En clair, la JSK a mis un pied en L1 et l'on n'imagine pas les coéquipiers du canonnier aghlabide, Walid Jerbi (buteur à neuf reprises), s'écrouler à huit rencontres de la fin. En clair, la JSK peut même se permettre de griller deux jokers, quoiqu'il ne faille pas encore enterrer les espoirs de retour au premier plan de l'AS Kasserine. Ce faisant, la JSK de cette saison, c'est un onze solide défensivement et ultra réaliste en attaque.

Seule équipe invaincue en Ligue 2 cette saison, la JSK n'a encaissé que trois buts jusque-là. Ce qui en fait un onze infranchissable où le gardien Aziz Bejaoui peut compter sur la force tranquille du quatuor défensif composé de Wissem Jerbi, Youssef Azib, Moujahed Fatnassi et Mohamed Amine Dhouibi. Aussi, il n'y a pas que la ligne défensive qui constitue le point fort de l'équipe. Au milieu, les Mohamed Amine Jerbi, Skander Neffati et le capitaine Yassine Salhi s'illustrent par leur complémentarité et leur complicité avec des joueurs qui se retrouvent via un jeu fluide et de l'application à revendre.

Plus haut à présent, le polyvalent Haithem Mhamdi (qui a occupé par le passé le flanc gauche et a même évolué en tant que demi gauche) s'applique à poser le pied sur le ballon et à servir le jeu en mettant les Walid Jerbi et Oussama Ben Maâmer dans de bonnes conditions de conclure. Notons enfin que même si la JSK a une défense en béton armé, en attaque, elle dispose de la 2e meilleure attaque du championnat, derrière celle de son dauphin kasserinois. D'ailleurs, outre le buteur maison Walid Jerbi, l'équipe dispose d'un bon remplaçant, en l'occurrence, Iheb Troudi. Ce dernier ayant jusque-là planté six buts.

Le potentiel libéré des Jendoubiens

Dans le groupe A, Jendouba Sport caracole en tête, mais l'Association Mégrine Sport, le CS Korba et, à un degré moindre, l'AS Marsa n'ont pas encore dit leur dernier mot.

Cependant, Jendouba Sport a l'avantage d'avoir son destin en main et surtout trois points d'avance sur son poursuivant immédiat.

A Jendouba (tout comme à Kairouan), aujourd'hui, c'est cette année ou jamais, une vision partagée par l'entraîneur Haykel Ayari qui dispose d'un groupe valeureux et perfectible. A présent, Jendouba Sport avance doucement mais sûrement vers un retour en Ligue 1. Leader du groupe A, l'équipe n'a, jusque-là, plié qu'à une reprise. Ce qui en dit long sur son hermétisme global. Tout autant prolifique aussi, Jendouba Sport a jusque-là pu compter sur l'inspiration des deux jokers de luxe, Bilel Aoun et Elyes Meftah, aux côtés de Chedi Mhamdi, trois joueurs qui ont fait la différence à plusieurs reprises.

Globalement, la JS s'articule autour de Mohamed Amine Brick dans les bois, Ben Moussa, Chawki Zitouni, Wadii Mejri et Taher Mani en défense. Brahim Ferchichi, Bilel Ouni et Khaled Maâroufi au coeur du jeu, et enfin, Riadh Dridi, Mohamed Rouissi et Chadi Mhamdi en attaque. Un onze performant. Un parcours qui traduit les ambitions du club, Jendouba Sport n'a jamais été aussi proche d'un retour parmi l'élite.

D'ailleurs, cette saison, par rapport à celle écoulée, le club a conservé ses meilleurs joueurs pour être en adéquation avec son objectif. A présent, alors que l'on a franchi le cap des deux tiers de la compétition, les points, pris ou égarés, prendront désormais une valeur cruciale pour Jendouba Sport. L'équipe est-elle capable de garder son rythme de croisière ? L'on s'interroge, mais on ne doute pas un instant que Jendouba Sport est plus déterminée que jamais.