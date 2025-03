Afrique du Sud: Le Cap accueille le huitième sommet Union européenne-RSA

Conjointement présidée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa, la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen et le président du Conseil européen Antonio Costa, la réunion devrait être marquée par un renforcement du partenariat entre Bruxelles et Pretoria dans un contexte de grandes tensions internationales, notamment avec les Etats-Unis.

La ville sud-africaine du cap accueille le huitième sommet Union européenne (UE)-Afrique du sud, ce jeudi 13 mars, alors que les tensions internationales ne cessent de croître. Un contexte - et un sommet - qui, à en croire l'Institut africain d'études sur la sécurité (ISS), offrent à l'Europe l'occasion de se positionner comme « un contrepoids aux ambitions chinoises et au protectionnisme américain » sur le continent africain, et plus particulièrement en Afrique du Sud.

Sans surprise, alors que Pretoria est déjà l'un des principaux partenaires de l'UE, la réunion aura donc notamment pour but de renforcer les relations commerciales entre les deux espaces, au moment où les Etats-Unis tournent de plus en plus le dos à l'Afrique en général et à la Nation arc-en-ciel en particulier. Un objectif que l'on retrouvera aussi en matière énergétique puisque sera également abordée au Cap la question d'un approfondissement du partenariat pour une transition juste signé avec les autorités sud-africaines - un accord destiné à aider l'économie du pays encore très dépendante du charbon à se décarboner et dont les Etats-Unis viennent de se retirer.

Ukraine, RDC et Proche Orient à l'ordre du jour

Sur le plan diplomatique, le sommet sera aussi l'occasion de passer en revue les grandes crises internationales actuelles, de la guerre en Ukraine à la crise au Proche Orient en passant par le conflit dans l'est de la RDC. Dans le conflit ukrainien, alors que l'Europe intensifie ses efforts pour s'unir face à Vladimir Poutine, l'Afrique du Sud, non-alignée et membre des BRICS au même titre que la Russie, a peut-être un rôle à jouer.

Tout comme en RDC où, avec sa participation à la force de la SADC déployée dans l'est du pays, celle-ci occupe déjà une position centrale alors qu'au Proche Orient, Pretoria est devenu l'un des principaux porte-voix du peuple palestinien en déposant une plainte pour génocide contre Israël dans la bande de Gaza devant la Cour internationale de justice (CIJ).