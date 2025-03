Mali: Ras Bath et Rose vie chère depuis deux ans en prison

Ils sont peut-être les prisonniers d'opinion les plus célèbres du Mali. Cela fait tout juste deux ans, ce jeudi 13 mars, que Ras Bath et Rose vie chère sont privés de liberté. Le premier, Mohamed Youssouf Bathily de son vrai nom, est animateur radio et militant associatif au sein du Collectif pour la défense de la République.

La seconde, Rokia Doumbia à la vie civile, est mère de famille et influenceuse sur les réseaux sociaux. Les deux ne se connaissent pas mais ont été arrêtés le même jour, le 13 mars 2023, et sont poursuivis notamment pour « atteinte au crédit de l'État. » En attente d'être jugés, ou plutôt rejugés, ils subissent depuis deux ans les affres de la justice de la Transition malienne.

Le premier avait déclaré que l'ex-Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga, mort en détention, avait été « assassiné » -- sans préciser par qui. La seconde avait déploré l'augmentation des prix, les coupures de courant, l'insécurité et estimé que la Transition du président Assimi Goïta était « un échec ». C'est pour ces propos, apparemment trop hostiles au pouvoir militaire en place, que Ras Bath et Rose vie chère, croupissent en prison depuis deux ans.

Deux procédures pour les mêmes faits

Ras Bath a été relaxé en première instance pour « simulation d'infraction », puis condamné en appel à dix-huit mois de prison, dont neuf avec sursis. Rose vie chère a été condamnée à un an de prison pour « incitation à la révolte », puis relaxée en appel. Mais entre le premier jugement et l'appel, le parquet joint les dossiers, requalifie les charges dans le cadre d'une nouvelle procédure, cette fois pour « atteinte au crédit de l'État », « association de malfaiteurs » et « crime à caractère raciste et religieux ». Un nouveau mandat de dépôt est émis par le juge d'instruction, qui mettra près d'un an et demi à auditionner Ras Bath et Rose vie chère.

Parce que le droit interdit, en théorie, d'être jugé deux fois pour les mêmes faits, les avocats de la défense demandent un non-lieu, puis des mises en liberté provisoire. Toutes ces demandes ont été rejetées. Il y a deux mois, le juge d'instruction ordonne une analyse médico-psychiatrique : Rose vie chère a reçu la visite d'un médecin, Ras Bath toujours pas.

Aucune date n'a été fixée pour leur nouveau procès

Des accusations fantaisistes

Les avocats de la Défense s'indignent de la procédure en cours, les éléments figurant au dossier étant rigoureusement les mêmes que lors de la première procédure, qui a déjà fait l'objet de jugements définitifs. La Défense pointe également certains chefs d'accusation fantaisistes : « association de malfaiteurs » alors que Ras Bath et Rose vie chère ne se connaissent pas, « crime à caractère raciste et religieux », sans qu'on puisse même imaginer le rapport avec les déclarations incriminées.

Ce qui démontre bien, selon eux, qu'il s'agit d'une instrumentalisation politique de la Justice destinée à empêcher Ras Bath et Rose vie chère de s'exprimer et de tenir des propos critiques sur le régime actuel. Ras Bath et Rose vie chère sont en prison depuis deux ans. Pour combien de temps encore ?

« Une détention arbitraire, une punition contre des voix critiques »

« Ce n'est pas normal. C'est deux ans de trop, simplement pour avoir exprimé des opinions politiques qui pouvaient être critiques à l'égard des autorités de la junte, nous explique Ousmane Diallo, chercheur à Amnesty International sur les droits humains au Sahel. Et ce qui est encore plus déplorable, c'est que la procédure judiciaire n'a pas été respectée. Pour nous, c'est une détention arbitraire, parce que la détention se fonde exclusivement sur les opinions publiques qui ont été émises, et il s'agit en fait d'une punition contre des voix critiques et dissidentes.

On peut parler d'instrumentalisation et même de subjugation (anglicisme pour "assujettissement", NDLR) de la justice malienne, qui a un rapport très déséquilibré avec le pouvoir exécutif. On peut voir par exemple des cas d'usage abusif des lois sur la cybercriminalité, qui permettent de poursuivre des personnes pour des délits d'opinion. Il y a aussi le fait que beaucoup d'arrestations ou d'enlèvements se font hors de tout cadre judiciaire, ainsi que les pressions multiformes qui pèsent sur ces acteurs de la justice. Tout cela empêche les citoyens de jouir librement de leurs droits et d'être préservés de toutes les détentions arbitraires. Cela empêche aussi la Justice de fonctionner comme il se doit au Mali. »