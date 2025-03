Angola: Le pays renforce son engagement dans la lutte contre les drogues

Luanda — L'exécutif angolais a réaffirmé son engagement à s'aligner sur les meilleures pratiques internationales et à renforcer la coopération multilatérale dans le domaine de la santé et de la lutte contre la drogue.

Selon un communiqué de presse envoyé ce mardi à l'ANGOP, la position de l'exécutif angolais a été exprimée lors de la 68ème session de la Commission des Nations Unies sur les stupéfiants (CND), qui se déroule de 10 à 14 de ce mois à Vienne (Autriche).

La République d'Angola cherche à consolider les partenariats et à acquérir de nouvelles expériences pour améliorer ses politiques nationales de prévention et de traitement de la toxicomanie.

Dans cette session, l'Angola est représenté par une délégation du ministère de la Santé, dirigée par le secrétaire d'État pour le domaine hospitalier, Leonardo Inocêncio, qui comprend également l'ambassadrice et représentante permanente à Vienne, Isabel da Costa Godinho, et la directrice générale de l'Institut national de lutte contre la drogue, Ana Mamede, entre autres.

Le secrétaire d'État a présenté les progrès réalisés dans le secteur de la santé et les investissements importants faits dans le cadre de la politique nationale sur les drogues, avec des initiatives visant à améliorer la disponibilité des opioïdes et autres médicaments contrôlés dans les hôpitaux et les établissements de santé, en veillant à ce que les patients souffrant de douleurs chroniques, de cancer et d'autres conditions médicales puissent avoir un accès adéquat au traitement nécessaire.

En marge de la session, Leonardo Inocêncio a rencontré la vice-ministre de la Justice de Cuba, Pilar Verona, et le coordinateur spécial pour les drogues du Portugal, João Golão.

La présence de la délégation angolaise à Vienne reflète la détermination du pays à renforcer le dialogue mondial sur les politiques antidrogues, en promouvant des actions coordonnées pour garantir un avenir plus sain et plus sûr pour la population.

La Commission sur les stupéfiants (CND) a été créée par une résolution du Conseil économique et social, en 1946. En 1991, le CND est devenu l'organe directeur du bureau des Nations Unies sur la drogue et le crime (ONUDC).

La Commission des stupéfiants se réunit chaque année et adopte plusieurs décisions et résolutions sur les questions relatives aux drogues, ainsi que sur les questions budgétaires et administratives en tant qu'organe directeur du programme des Nations Unies.