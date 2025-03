Algérie: Pétrole - L'Opep maintient sa prévision de croissance de la demande en 2025

VIENNES — L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a maintenu, dans son dernier rapport mensuel publié mercredi, sa prévision de croissance de la demande de pétrole en 2025 et en 2026.

Le monde devrait consommer 105,2 millions de barils par jour (mb/j) en 2025, après 103,75 mb/j en 2024, a indiqué l'organisation dans ce rapport, une estimation inchangée par rapport au mois de février.

Ainsi, l'Opep anticipe une hausse de 1,4 million de barils par jour, portée "par une forte demande de transport aérien" et la "bonne santé" de la mobilité routière et des secteurs de l'industrie, de la construction et de l'agriculture.

L'essentiel de la progression- 1,3 million de barils par jour - est "tirée par la Chine, les autres pays d'Asie et l'Inde, et soutenue par le Moyen-Orient et l'Amérique latine", a indiqué l'Opep, qui révise chaque mois ses prévisions en fonction de la conjoncture.

Pour l'année 2026, l'Opep table sur une croissance de la demande d'or noir d'un niveau identique de 1,4 million de baril par jour, quasi-exclusivement portée par les pays non-membres de l'OCDE.

La consommation mondiale atteindrait alors 106,6 millions de barils par jour.

Par ailleurs, le rapport fait état d'une petite hausse, en février, de la production des pays membres de l'organisation et de ses alliés (Opep+) à 41 millions de barils par jour, soit 363.000 de plus par rapport à janvier.

L'Opep+ a récemment confirmé son calendrier d'augmentation progressive de sa production de brut.

Cette décision a été prise lors d'une réunion ministérielle tenue, en début mars, par vidéoconférence, réunissant les huit pays membres de l'Opep+, qui appliquent des réductions volontaires de leur production pétrolière, à savoir : l'Algérie, l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, l'Irak, le Kazakhstan, le Koweït, Oman et la Russie.

Selon l'Opep, les huit pays ont tenu compte "des fondamentaux sains du marché et des prévisions positives" et ont décidé de procéder à un retour progressif et flexible des ajustements volontaires de 2,2 millions de barils par jour, à partir du 1er avril 2025, comme convenu lors de la réunion de décembre dernier.

Toutefois, les huit pays ont souligné la nécessité de "maintenir la flexibilité pour s'adapter aux conditions évolutives", mentionnant que "cette augmentation progressive pourrait être suspendue ou inversée en fonction des conditions du marché".