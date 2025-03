Togo: L'Université de Shandong et de Lomé veulent renforcer leur coopération

La province de Shandong souhaite renforcer sa coopération avec l'Université de Lomé (UL).

Dans cette optique, une rencontre s'est déroulée mercredi à Lomé.

La délégation chinoise était conduite par Weidong Chao, l'ambassadeur de Chine au Togo.

La province de Shandong, située à l'est de la Chine, est l'une des régions les plus dynamiques et influentes du pays. Elle est bordée par la mer Jaune et la mer de Bohai, et possède une position stratégique qui en fait un hub économique et commercial important.

Une coopération existe déjà entre l'Université agricole de Shandong et l'UL.

L'Université Agricole de Shandong (Shandong Agricultural University - SDAU) est l'un des établissements les plus prestigieux de Chine dans le domaine de l'agriculture, de l'agronomie et des sciences environnementales. Située dans la province de Shandong, cette université joue un rôle clé dans la recherche agricole et le développement des technologies appliquées aux secteurs agricoles et aviaires.