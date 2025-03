Guinée: Examens nationaux session 2025 - « Les préparatifs vont bon train », affirme Ibrahima Doumbouya

À quelques mois des examens nationaux session 2025, les préparatifs vont bon train dans les différents établissements scolaires. Ibrahima Doumbouya est directeur général d'une école privée de la place, il explique comment la direction prépare leurs candidats pour mieux affronter ces examens.

<< Les préparatifs des examens nationaux vont bon train. Parce que, nous avons beaucoup avancé dans l'exécution des programmes. Chez nous ici depuis d'ailleurs au début de l'année scolaire, nous avons commencé à préparer nos candidats. Parce qu'on s'est dit ces candidats sont la vitrine de notre établissement.

Nous évaluons nos candidats après chaque deux (2) mois, d'ailleurs que nous appelons évaluations bimensuelles, et les révisions se tiennent ici tous les jours après les cours normaux. Au début, le résultat n'était pas satisfaisant, mais de nos jours, nous pouvons espérer à 80% qu'on pourra réussir aux différents examens nationaux. Les photos sont déjà prises, et tous les candidats aussi connaissent maintenant leurs différents centres >>, a fait savoir le directeur.

André Wendouno, professeur de géographie explique la stratégie qu'il a mise en place pour mieux faciliter la compréhension des cours de ses élèves candidats.

<< La première des choses, je me bat d'abord pour finir le programme. Deuxièmement, quand je viens en classe, j'évalue les élèves sur les cours passés pour savoir réellement s'ils maîtrisent les leçons. Et à 14 heures seulement, nous passons au récital de ces leçons avec eux. J'encourage à tous les candidats de continuer à s'efforcer. Et je les souhaite bonne chance à ces examens >>, a-t-il souhaité.

Kalil Soumah, élève en 10ème année a confié qu'il se préparer bien pour affronter le BEPC.

<< Je me prépare bien à la maison, et quand nous venons à l'école aussi, nous recitons nos leçons avec le directeur des études (DE). À chaque fin de mois également, nous avons un texte à faire. Donc, nous nous préparons très bien pour affronter les examens, et je compte me classer 1er de la région de Conakry. Je demande à tous mes amis de ne pas lâchés, d'apprendre leurs leçons >>, a-t-il lancé.

Mamet Ninka Sylla, élève en 6ème année confie également qu'elle se prépare bien de son côté pour affronter le certificat de fin d'étude élémentaire (CEE), tout en demandant à ses amis de prendre du sérieux et de se concentré sur les révisions.

Ibrahima Doumbouya renchérit en conseillant à tous les candidats de cette année, de se mettre à la tâche et de travailler dur, car dit-il, seul le travail paie.