Congo-Kinshasa: Le député Ayobangira plaide pour l'ouverture d'un couloir humanitaire pour la passation des épreuves certificatives dans le Kivu

Le député national de Masisi, Ayobangira Safari, plaide pour l'ouverture d'un couloir humanitaire à Goma au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, afin de permettre aux élèves des zones contrôlées par les rebelles de passer leurs examens certificatifs. Mercredi 12 mars, il a sollicité l'aide des partenaires du Gouvernement, notamment la MONUSCO et l'UNICEF, pour soutenir cette initiative et garantir un passage sécurisé aux élèves finalistes.

Dans une lettre adressée au ministre de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, datée du 7 mars, Ayobangira souligne que la population du Nord-Kivu a fait preuve d'une résilience remarquable malgré une situation sécuritaire instable. Il a insisté sur le fait que les élèves, les parents et les enseignants méritent un soutien particulier pour préserver leurs efforts et assurer l'avenir des enfants.

« Cela fait trois ans que la guerre sévit au Nord-Kivu, mais les parents et les enseignants ont tout mis en oeuvre pour que les élèves puissent étudier normalement. Ce n'est pas le moment, à l'approche des examens, d'interrompre ce processus. Ce n'est pas la première fois que nous faisons face à une guerre dans cette région ; même durant les conflits précédents, les examens ont pu se tenir grâce à l'implication de la MONUSCO et de l'UNICEF », a-t-il rappelé.

L'élu de Masisi au Nord-Kivu rappelle également que le Gouvernement a la responsabilité d'assurer le droit à l'éducation pour chaque Congolais.

Dans un communiqué officiel publié le 6 mars, l'inspecteur général du ministère de l'Éducation avait annoncé qu'en raison de la situation sécuritaire précaire dans l'Est du pays, les examens préliminaires ne seront pas organisés dans les provinces éducationnelles du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, promettant la tenue d'une session spéciale dès que les conditions sécuritaires le permettront.