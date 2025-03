Congo-Kinshasa: Mois des droits des femmes à Beni - Plaidoyer pour la paix et l'unité en ce temps de guerre

Les femmes des associations féminines de Beni, chef-lieu provisoire de la province du Nord-Kivu, ont organisé, le mercredi 13 mars au soir, une activité de sensibilisation à la paix et à l'unité au principal rond-point de la ville. Elles y ont déployé des calicots et des banderoles appelant à la paix et à l'unité de tous les habitants de cette région. Les messages affichés sur ces banderoles incluent des slogans tels que « Nous voulons la paix, l'unité fait la force », soulignant leur désir de cohésion sociale.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Par cette action, les participantes cherchent à faire entendre leur voix à un niveau élevé et à attirer l'attention sur la situation sécuritaire préoccupante dans l'Est du pays.

Ruth Sabuni, cheffe du bureau Genre et Famille, a rappelé qu'il s'agissait de la deuxième activité organisée en mars, après une collecte de fonds destinée aux militaires des Forces armées de la RDC et aux blessés de guerre, en signe de solidarité et pour soutenir l'effort de guerre.

Elle a déclaré : « Dans tous les messages, vous trouverez les mots amour, unité, paix. Nous souhaitons que chacun s'unisse pour canaliser nos efforts vers le rétablissement de la paix en RDC. Après cette activité, nous poursuivrons avec une sensibilisation communautaire et des actions ciblées dans les points chauds de la ville pour aborder divers thèmes éducatifs et renforcer la conscience collective. »