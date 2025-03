Burkina Faso: Conseil des ministres - Un économat pour renforcer l'élan de solidarité avec les FDS

Le Président du Faso, Chef de l'État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a présidé ce mercredi 12 mars 2025 le Conseil des ministres, au cours duquel plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions prises pour la bonne marche de la Nation.

Dans son point de presse à l'issue du Conseil des ministres de ce jour, le ministre Porte-parole du Gouvernement, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO a annoncé qu'au titre du ministère de la Défense et des Anciens Combattants, il a été adopté un projet de décret portant approbation des statuts de l'Économat des Forces de Défense et de Sécurité. L'adoption de ce décret s'inscrit dans la volonté de renforcer l'élan de solidarité avec les personnels de Défense et de Sécurité, en mettant en place un mécanisme leur permettant d'avoir un accès aux produits de grande consommation et d'autres produits à des prix sociaux.

Selon le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Général de Brigade Célestin SIMPORÉ, l'Économat des Forces de Défense et de Sécurité constitue une réponse stratégique aux besoins croissants du soutien logistique et social des personnels militaires et paramilitaires engagés, dans la protection de l'intégrité territoriale et la sécurité des populations.

L'adoption de ce décret contribue à renforcer le moral des troupes en améliorant leurs pouvoirs d'achat et partant, leurs conditions de vie.

Un décret pour protéger la population des dangers du tabagisme

Pour le compte du ministère de la Santé, le Conseil a adopté un décret portant relecture du décret 2011/PRES/PM du 30 décembre 2011 portant conditionnement et étiquetage des produits du tabac, et son modificatif de 2019.

« L'adoption de ce nouveau décret a pour objectif de faire en sorte que les produits du tabac soient moins attrayants et attractifs pour les populations et notamment les plus jeunes », explique le ministre de la Santé, Robert Lucien Jean-Claude KARGOUGOU.

Ce nouveau décret instaure une couleur uniforme, mate et moins attrayante des emballages de cigarettes avec l'obligation de couvrir au moins 80% de chacune des principales faces des paquets de cigarettes par des avertissements sanitaires graphiques.

Selon le ministre de la Santé, dans notre pays, on note une prévalence de 13,6% de la population qui fument des produits de tabac. Et chaque année, c'est autour de 4 800 personnes qui décèdent des conséquences du tabagisme. Parmi ces 4 800 décès, 1 300 sont liés aux conséquences du tabagisme passif.

« L'adoption du décret va véritablement permettre de mieux protéger la santé des jeunes, des populations de façon globale », soutient le ministre de la Santé.