Cameroun: Paola Abinamba lance sa Fondation Maison de l'Espoir

Ensemble donnons vie aux rêves c'est sous cette maxime que la jeune natif du Grand Mbam , Paola Abinamba a décidé de lancer enfin sa fondation maison de l'espoir donc la présentation officielle a été faite ce 12 mars à Yaoundé au Cameroun.

Âgée de 25 ans, la jeune étudiante en communication d'entreprise niveau 3 à Istic Sup , féru de mode dans sa tendre enfance nourrit depuis belle lurette de lancer sa propre fondation car très active pour la cause sociale des personnes démunies et abandonnées .

Face aux hommes de média ce 12 mars «c'est depuis 2018 après ma première participation au concours Miss fashion School Cameroun qu'ai née l'idée de cette fondation precise t-elle».

Étant aînée d'une famille de 2 enfants avec l'aide et le soutien de sa famille notamment sa mère madame Suzanne Ngon ; d'ailleurs vice- présidente au sein de cette fondation que ce rêve est désormais possible.

On précise que "la fondation maison de l'espoir" a pour mission de lutter pour l'éducation, l'autonomisation et la réinsertion socio-professionnelle des orphelins et des enfants défavorisés.

Rappelons au cours de cette conférence de présentation M. Julien Bessong père éducateur ONU -Femme a salué l'initiative qui cadre avec les missions régaliennes au sein de cette institution humanitaire au niveau de la réinsertion sociale des orphelins et son programme d'action.

Pour la vice - présidente de la fondation maison de l'espoir madame Suzanne Ngon qui n'est autre que la génitrice de Paola Abinamba « j'ai décidé de faire partir de cette association moi particulièrement j'ai pas connu mes parents , j'ai eu une enfance triste , la vie m'a arraché le sourire voilà pourquoi j'ai décidé de soutenir ma fille Paola Abinamba moralement, spirituellement et financièrement. Elle poursuit en disant au delà des missions assignées au sein de la fondation l'orphelin a besoin de se sentir aimer , je serai toujours là pour aider la fondation, je vous dit merci .

Il faudrait préciser également , que Paola Abinamba a été élu miss éco - internationale en 2024 , où elle a fièrement représenté le Cameroun du côté de l'Égypte.

En guise de rappel, Paola Abinamba est actuellement finaliste au concours "Miss Glam World Cameroun" première édition qui se tiendra le 16 mars prochain dès 19 heures au palais des congrès de Yaoundé. Donc le thème porte sur «la réinsertion des orphelins dans la société» d'où tout son intérêt d'avoir misé gros sur sa participation à ce concours qui entre en droite ligne avec ses objectifs.

Paola Abinamba, candidate , par ailleurs présidente fondatrice de la fondation maison de l'espoir ,dans le cadre du concours Miss Glam World Cameroun , elle a pour thème de campagne "l'amélioration des conditions de vie des orphelins" . Au micro de la presse la jeune candidate très active se dit toute confiante , je sais que je vais remplir ces critères et Dieu fera le reste au soir du 16 mars prochain, à mes fans sans eux je ne suis rien .

Les activités déjà réalisées dans le cadre de cette fondation : Atelier sportive, d'art culinaire, visite orphelinat, séance de jeux .D'ailleurs à ce sujet , dans le cadre de sa campagne à miss Glam World Cameroun, elle a eu à effectuer une descente au sein de l'orphelinat Fact de Yaoundé le 8 février dernier pour marquer une empreinte indélébile à ce rêve qui lui tient à coeur .

Après prêts de deux heures d'échanges avec le comité d'organisation la presse , les masters et miss d'autres concours de beauté venues nombreux assister à la naissance de cette fondation, Paola Abinamba présidente fondatrice de la fondation maison de l'espoir a pris congé de ses convives avec pour compte à rebours le nouveau challenge celui de glanée la couronne de miss Glam World Cameroun.

La fondation maison de l'espoir est constituée des membres adhérents, bénévoles, donateurs, ,néanmoins, elle reste ouverte à tous sans distinction aucune .