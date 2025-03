Togo: Grand ménage national

Après une mise en veilleuse due aux restrictions sanitaires liées à la Covid-19, l'opération 'Togo propre' reprend ses activités.

Comme par le passé, cette initiative de salubrité publique se déroulera chaque premier samedi du mois sur l'ensemble du territoire. L'annonce a été faite par Pacôme Adjourouvi, ministre chargé de la Formation à la citoyenneté.

Selon les autorités, la recrudescence de l'incivisme environnemental a entraîné une dégradation préoccupante du cadre de vie, aussi bien à Lomé qu'en régions.

"Nos rues, nos marchés, nos quartiers, bref, nos espaces publics deviennent de plus en plus insalubres à cause des actions humaines essentiellement dues à l'incivisme. Il est plus que jamais nécessaire de renouer avec l'opération 'Togo propre' à travers notre engagement plus actif dans le nettoyage de nos espaces de vie," a déclaré Pacôme Adjourouvi.

Le gouvernement déplore notamment la prolifération des dépotoirs sauvages, la présence accrue de déchets plastiques, ainsi que le déversement anarchique des eaux usées et des boues de vidange sur la voie publique. À cela s'ajoutent des comportements préoccupants tels que la défécation à l'air libre, observée sur les plages, les terrains non bâtis, les caniveaux et le long des voies ferrées.

Un engagement collectif pour un environnement sain

Face à cette situation, le gouvernement togolais appelle chaque citoyen à s'impliquer activement dans la préservation de la propreté urbaine et rurale. La reprise de l'opération 'Togo propre' vise plusieurs objectifs :

Améliorer la qualité de vie des populations et renforcer l'attractivité des villes.

Protéger la santé publique en réduisant les risques de maladies liées à l'insalubrité (paludisme, choléra, fièvre typhoïde, infections respiratoires, etc.).

Renforcer la cohésion sociale et le sens de la responsabilité citoyenne à travers un effort collectif de salubrité.

Le ministre insiste sur la nécessité d'adopter une démarche innovante pour lutter contre l'insalubrité de manière durable.

"Il est de notre devoir à nous tous d'agir ensemble pour renforcer les opérations de salubrité publique et, ceci, dans une démarche empreinte d'innovation," a-t-il affirmé.

L'opération 'Togo propre' se veut donc un levier majeur pour un cadre de vie plus sain et plus agréable, tout en incitant les Togolais à adopter des comportements éco-responsables au quotidien.