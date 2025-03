Madagascar: Développement local - Des membres de la diaspora mobilisés

Dans le cadre du projet Tady du ministère des Affaires étrangères, un appel à projets a été lancé pour cofinancer trente initiatives de développement local grâce au dispositif Tady-Dago. Financé par l'Agence Française de Développement (AFD) et mis en oeuvre avec l'appui d'Expertise France, de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) Madagascar et de l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), ce programme vise à renforcer l'implication de la diaspora dans le développement socio-économique du pays.

Les financements accordés varient entre 25 millions et 195 millions d'ariary, en fonction de la nature et de l'ampleur des projets, qu'ils soient communaux ou intercommunaux. «Ce programme est ouvert à toutes les communes de Madagascar et cible tous les secteurs jugés essentiels dans les régions concernées», a précisé Lanto Rahajarizafy, directeur général du Partenariat au Développement et de la Diaspora, lors d'un petit-déjeuner de presse à Analakely, hier.

Afin de faciliter la collaboration entre les Organisations de la Société Civile (OSC) malgaches et la diaspora, des missions de sensibilisation ont été menées à Madagascar, en France et en Belgique. Chaque projet retenu pourra durer jusqu'à 12 mois et bénéficiera, en plus du financement, d'un accompagnement technique et de formations pour assurer sa réussite et sa pérennité.

En 2020, le ministère des Affaires étrangères recensait 185 000 membres de la diaspora malgache à travers le monde, un chiffre en constante augmentation. Ce dispositif leur offre aujourd'hui l'opportunité de contribuer activement au développement de leur pays d'origine.