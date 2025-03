Madagascar: Élevage/Juncao - Une révolution fourragère pour le bétail

Le Juncao, plante fourragère chinoise, est cultivée à Madagascar pour améliorer l'alimentation du bétail. Son utilisation vise à renforcer la sécurité alimentaire et à lutter contre la sécheresse.

Le Juncao, plante fourragère originaire de Chine, est désormais cultivé à Madagascar pour améliorer l'alimentation du bétail. Ce projet s'inscrit dans une démarche visant à renforcer la sécurité alimentaire et à lutter contre la sécheresse.

Introduit à Madagascar dans le cadre d'une coopération sino-malgache, le Juncao fait l'objet d'une phase expérimentale avec 22 hectares cultivés à Antsirabe. Les premiers résultats sont encourageants, en particulier auprès des 165 vaches laitières importées de France par le gouvernement, qui sont désormais nourries avec cette plante. Une amélioration de leur production laitière a déjà été observée.

Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a officiellement présenté ce projet lors de l'ouverture d'un séminaire à Ambatobe, le 12 mars, marquant une étape clé dans son développement. L'ONG CASEF, active dans le sud du pays, utilise également le Juncao pour soutenir les éleveurs confrontés à la sécheresse et aux pénuries de fourrage.

À Madagascar, 71,3 % des ménages pratiquent l'élevage, mais le manque de fourrage, notamment en période de sècheresse, limite la production animale et impacte les revenus des éleveurs.

Atout

« Si l'alimentation du bétail est améliorée, nous pourrons véritablement progresser vers la sécurité alimentaire », souligne Lucile Razafimpamoa, directrice de l'appui à la production et au bien-être animal au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage (MINAE).

Introduit par la société Madagascar Technologie d'Ingénierie de Juncao (MTIJC) il y a huit ans, le Juncao présente plusieurs avantages : haut rendement, riche en nutriments, et capacité de conservation jusqu'à six mois sous forme d'ensilage. La plante s'adapte bien aux conditions locales et ne présente aucun effet néfaste sur l'environnement.

En plus de son rôle dans l'élevage, le Juncao contribue à la lutte contre l'érosion des sols et la désertification, grâce à ses racines profondes. Il peut également remplacer le bois de chauffage et le charbon, réduisant ainsi la pression sur les forêts malgaches. Son utilisation ne se limite pas à l'agriculture : des essais ont montré son potentiel dans l'industrie textile, avec la fabrication d'un tissu composé à 70 % de fibres Juncao et 30 % de coton.

Pour favoriser l'adoption de cette technologie, un séminaire de formation se tient à Antananarivo du 12 mars au 10 avril 2025. Organisé par l'Université d'Agriculture et de Sylviculture du Fujian et le MINAE, il réunit 25 techniciens spécialisés en élevage. Huit experts chinois y enseignent les méthodes de culture, de transformation et d'utilisation du Juncao, notamment pour l'alimentation du bétail, la culture de champignons et la production de biocarburants.

Avec le développement du Juncao, les éleveurs malgaches disposeront d'une ressource fourragère stable, accessible et nutritive, capable d'améliorer la productivité animale, de réduire les coûts d'élevage et de renforcer la sécurité alimentaire à Madagascar.