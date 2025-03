Madagascar: Barea - Corentin Martins joue la prudence

Cinq joueurs rejoignent pour la première fois la sélection des Barea en vue des deux prochains matchs. Quatre joueurs locaux et deux anciens internationaux font également leur retour.

Le sélectionneur Corentin Da Silva Martins a dévoilé, depuis la France, la liste des vingt-six joueurs retenus pour affronter la Centrafrique le 19 mars et le Ghana le 24 mars au Maroc. L'annonce a été faite hier, par visioconférence, depuis le siège de la Fédération malgache de football à Isoraka. En poste depuis un mois et demi seulement, le Franco-Portugais opte pour la prudence.

« En un mois et demi depuis la signature de mon contrat, je ne vais pas tout changer d'un coup. Certains regrettent l'absence des meilleurs buteurs du championnat national, mais il faut tenir compte de la différence de niveau entre les compétitions locales et internationales. Nous verrons par la suite s'il y a des ajustements à apporter et des postes à pourvoir. »

Le technicien ne cache pas sa préférence pour les joueurs évoluant à l'étranger.

« Je compte davantage sur les expatriés en raison de leur formation, souvent française, et de leur expérience du haut niveau. La plupart d'entre eux jouent dans des championnats compétitifs. »

Conscient du défi qui attend son équipe, Martins mesure l'ampleur de la tâche face à des adversaires solides.

Une seul séance

« Le Ghana compte des joueurs évoluant en Angleterre et en Espagne, dont un à l'Olympique de Marseille. La Centrafrique dispose également de joueurs talentueux. Nous devrons jouer avec nos armes... Mais avant tout, je vais me concentrer sur notre équipe et sur nos joueurs, pour qu'ils soient au maximum sur le terrain. »

Le rassemblement de l'équipe se fera en plusieurs étapes. Certains joueurs étant encore engagés en club le vendredi, le samedi et le dimanche précédant le match contre la Centrafrique, l'effectif ne sera au complet que le lundi. Une seule séance d'entraînement collective est donc prévue avant la première rencontre.

« Je ne vais pas transformer l'équipe en une seule séance d'entraînement. Nous avons deux ou trois principes de jeu, tant sur le plan offensif que défensif, et nous nous adapterons en conséquence. »

Le sélectionneur s'est appuyé sur une liste de joueurs locaux et binationaux proposée par les techniciens de la Fédération, analysant des vidéos de matchs récents. Il a également échangé avec plusieurs cadres et sollicité de nouveaux renforts.

« Il est essentiel de s'appuyer sur des joueurs ayant une expérience du haut niveau et des matchs internationaux. Certains ont déjà évolué en sélection. »

Par ailleurs, deux expatriés ont décliné l'appel, tandis que deux autres sont blessés. Le sélectionneur a préféré ne pas révéler leurs noms.

Les 26 Barea

Gardiens de but :

- Laiton Sonny (FC Avenir Beggen) - Dupire Geordan (Swift Hesperange) - Zakanirina Rakotohasimbola (AS Marsouins) - Adrien Melvin (Thonon Évian) Défenseurs :

- Thomas Fontaine (FC Sochaux) - Marcelin Jean Harisson (Beitar Jérusalem) - Rajo Nirina Razafindraibeharimihanta (St Denis) - Tony Randriamanampisoa (Elgeco Plus) - Jean Pierre Morgan (US Orléans) - Thierno Millimonon (Othellos Athienou) - Mathieu Acapendié (FC Nantes) - Radoniaina Rabemanantsoa (AS Fanalamanga) Milieux :

- Marco Ilaimaharitra (KV Courtrai) - Rayan Raveloson (Young Boys) - Clément Couturier (FC Villefranche) - Iva Tommy (US Orléans) - Loïc Lapoussin (Saint-Trond) - Arohasina Andrianarimanana (Fosa Juniors FC) - Lalaina Rafanomezantsoa (CFFA)

Attaquants :

- Baggio Rakotonomenjanahary (Sukhothai FC) - El Hadary Raheriniaina (Paris FC) - Arnaud Randrianantenaina (El Gouna FC) - Noireau Dauriat Samuel (EA Guingamp) - Njiva Rakotoharimalala (Ratchaburi FC) - Hakim Abdallah (FC Dinamo Bucarest) - Caddy Warren (Stade Lausanne) Coach : Corentin Da Silva Martins