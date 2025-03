Madagascar: Hildecoeur, coach assistant de Corentin

Le coach assistant malgache du sélectionneur Corentin Martins, Andry Hildecoeur Henintsoanarivo, a été officiellement présenté hier à Isoraka.

« Pourquoi ce choix ? Je voulais quelqu'un de jeune, avec aussi une certaine expérience. L'année dernière, il a obtenu de bons résultats avec son club. J'ai eu une discussion avec lui, puis on s'est échangé... Il était présent au championnat local... C'est quelqu'un de compétent. Je lui fais confiance. Il sera là durant le stage et la préparation. On travaille souvent en plusieurs groupes et il fera partie du staff », explique le coach principal.

Hildecoeur a été ainsi l'heureux élu parmi les trois noms proposés par la fédération. Corentin n'a pas souhaité dévoiler les noms des deux autres candidats. L'entraîneur principal a réitéré : « Je voulais avoir un entraîneur adjoint local pour avoir l'identité locale sur le banc de touche. C'est important. Le coach Hildecoeur connaît bien le championnat local... Je l'ai eu deux-trois fois par semaine et nous avons pu échanger. »

Expérimenté

Corentin Martins a mentionné qu'il conserverait les anciens membres de son staff, avec la sélection de la Mauritanie et les clubs en Algérie, notamment son coach adjoint et son préparateur physique.

Andry Hildecoeur Henintsoanarivo a été l'entraîneur de l'Elgeco Plus en 2023 et 2024. Son équipe a remporté, en deux saisons successives, la coupe de Madagascar. Ce Capénien, titulaire des diplômes d'entraîneur Licence B en 2015 et C en 2013, était également le coach des Barea futsal en 2015. Il a consacré la majeure partie de sa carrière d'entraîneur au sein de l'Uscafoot de 2017 à 2013. Son équipe avait disputé la finale de la coupe de Madagascar en 2020, terminé deuxième à la coupe de Madagascar en 2021, et été championne nationale en Pro Ligue D2 en 2020. Il a aussi été élu meilleur coach durant ces deux saisons.

Dans sa carrière de joueur, Hildecoeur a débuté à l'ASFX Fianarantsoa dans la catégorie benjamins. Il a ensuite évolué au sein du Seimad FC avant de rejoindre l'Uscafoot de 2004 à 2011. Avec le club de la commune urbaine d'Antananarivo, il a décroché le titre de champion de Madagascar en 2007 et a été finaliste de la coupe nationale en 2004 et 2007.