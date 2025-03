Madagascar: Consommation - Le prix des légumes flambe

La consommation de légumes baisse, selon le constat des marchands à Antananarivo. « Le prix des légumes flambe ces derniers temps. En conséquence, certains clients réduisent la quantité de produits qu'ils achètent. D'autres vont jusqu'à les rayer de la liste de leurs provisions», raconte Maholy Rabearisoa, vendeuse de légumes à Mahazo.

Les pommes de terre et les haricots verts sont les principaux produits concernés par cette hausse de prix. Le kilo de pommes de terre, par exemple, coûte entre 1 600 ariary (ndlr : la plus basse qualité) et 3 400 ariary (ndlr : la meilleure qualité), sur les marchés des quartiers. Il y a encore quelques jours, le prix de ces denrées alimentaires sur les étals était entre 1 200 ariary et 2 600 ariary.

Le kilo des haricots verts, par ailleurs, frôle les 5 000 ariary. « La variété de pommes de terre 'bandy akama' (ndlr : variété utilisée pour la cuisson) est rare en ce moment. La variété 'meva' (ndlr : utilisée pour les fritures) abonde, mais elle reste toujours coûteuse », indique Henintsoa, un cultivateur de pommes de terre dans la région Vakinankaratra.

En revanche, le prix des carottes, des oignons, des courgettes, des christophines stagne. Le kilo de carottes varie entre 2 000 et 2 500 ariary, celui des oignons entre 2 000 et 2 500 ariary, les courgettes sont à 2 000 ariary le kilo, et les christophines à 1 500 ariary le kilo. « Le prix de ces légumes n'a pas augmenté, mais ils restent chers en cette période de pluie », notent des commerçants de légumes.