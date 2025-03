Madagascar: Énergie renouvelable - Don de lampes solaires pour éclairer la ville

Le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH) est chargé de la conception et de la mise en oeuvre de la politique énergétique.

Visant un développement durable et harmonieux pour le pays, le défi étant d'assurer un approvisionnement en énergie suffisant, de meilleure qualité et à moindre coût. Dans cette optique et dans le cadre du projet «Électricité pour tous», comme déjà réalisé dans les grandes villes de Madagascar, la ville de Mahajanga vient de recevoir des lampes économiques de marque Cobra.

Le ministre, Olivier Jean-Baptiste et son staff ont remis les matériels au maire Heriniaina Tia Solofomanga, lors de la visite de courtoisie à l'hôtel de ville de Mahajanga, vendredi dernier. « Ce projet vise à électrifier les ruelles et les routes, comme cela a déjà été fait à Toamasina, Antananarivo et Antsirabe.

L'objectif est d'améliorer l'aspect de la ville, de contribuer à la lutte contre l'insécurité, et d'éclairer les ruelles et les routes. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts visant à fournir davantage d'électricité dans tous les districts », a souligné le ministre. Le projet vise surtout à atteindre l'objectif de doubler le taux de fourniture en électricité à Madagascar d'ici 2030.