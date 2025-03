Madagascar: Présentation de « Lalana » - Michèle Rakotoson entame une tournée européenne

L'écrivaine Michèle Rakotoson entame une tournée européenne pour présenter la réédition de son roman "Lalana". Bruxelles marque la première étape de ce périple littéraire.

Un voyage entre mémoire et transmission Vingt ans après la première publication de Lalana aux Éditions de l'Aube, Michèle Rakotoson reprend la route avec son livre réédité, porté cette fois par Corinne Fleury et la maison d'édition L'Atelier des Nomades.

Ce voyage printanier n'est pas un simple écho à son roman, mais il en prolonge le thème. Il y a vingt ans, "Lalana" racontait le voyage initiatique de Naivo et Rivo, ce dernier étant rongé par le sida. Ultime geste d'amitié, Naivo lui offrait la mer en guise d'évasion, loin du désespoir, d'Antananarivo et de sa misère, et des illusions perdues d'une carrière de saxophoniste sur les scènes de Paris ou New York.

Bruxelles, première escale

Aujourd'hui, Michèle Rakotoson porte à nouveau cette parole de rédemption, imprégnée du rouge ocre de la latérite, qui accompagne les pas de ses personnages.

La tournée européenne débute par Bruxelles, où la Foire du livre, en plus d'accueillir des figures littéraires comme Leïla Slimani, Philippe Schuiten, Amélie Nothomb ou encore Philippe Geluck, mettra cette année l'océan Indien à l'honneur. Michèle Rakotoson y sera présente les 14 et 15 mars, accompagnée de Fabienne Jonca, qui présentera son livre Brown baby, et de musiciens mahorais. Le 14 mars au soir, une rencontre plus intimiste est prévue avec les lecteurs à la librairie Tropismes, en plein coeur de Bruxelles.

Après la capitale belge, l'auteure malgache poursuivra son itinéraire littéraire avec une escale à Paris, où elle participera au Salon du livre africain, à la Halle des Blancs Manteaux, les 15 et 16 mars. Elle se rendra ensuite au Mans, où elle est attendue le 20 mars à la Librairie Thuard.

La communauté malgache ne sera pas en reste, puisqu'elle participera au premier Salon du livre malgache à Paris, le 30 mars. Elle a également répondu à l'invitation de la mairie et de la communauté malgache de Puy-la-Bens, près d'Aix-en-Provence, et sera présente aux Journées de la diversité, au Mans, le 4 avril, à l'initiative de l'association Hetsika.

Cette tournée européenne ne marque qu'une étape. De retour à Madagascar, Michèle Rakotoson se consacrera à l'édition en malgache de "Lalana" ainsi qu'à la traduction de son roman Ambatomanga, le silence et la douleur.